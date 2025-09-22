Patrika LogoSwitch to English

हरदोई

चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला: फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई के रहने वाले 8 की गिरफ्तार

Changai sabha Major religious conversion case हरदोई में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें 8 को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कन्नौज, फर्रुखाबाद और हरदोई के शामिल हैं। क्षेत्राधिकारी ने यह जानकारी दी है।

हरदोई

Narendra Awasthi

Sep 22, 2025

पुलिस ने आठ को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' हरदोई पुलिस)
फोटो सोर्स- 'X' हरदोई पुलिस

Changai sabha Major religious conversion case हरदोई में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें चंगाई सभा में लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। स्थानीय थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान धर्म परिवर्तन करने से संबंधित धर्म ग्रंथ आदि भी मौके पर मिला है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मौके से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला सांडी थाना क्षेत्र का है।

चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन

उत्तर प्रदेश के सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भाऊपुरखा गांव में चंगाई सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर बजरंग दल के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध दर्ज कराया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।

इन्हें गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार होने वालों में टिंकू पुत्र खुशीराम निवासी नगला कलार थाना कादरी गेट फर्रुखाबाद, कश्मीर पुत्र विनोद कुमार निवासी खवरिया थाना विष्णुगढ़, कन्नौज, राम सिंह पुत्र दयाराम निवासी बख्शी पुरवा कोतवाली शहर कन्नौज, राम शंकर पुत्र भैया लाल निवासी चौधरियापुर बांगला थाना शहर कन्नौज, राम शंकर पुत्र किशोरी राजपूत निवासी गुलाबपुरवा मल्लावां हरदोई, राहुल पुत्र हरिराम सिंह निवासी वासी हरपालपुर हरदोई, छोटेलाल पुत्र सिद्धार्थ निवासी धनसारी बिलग्राम हरदोई मदनपाल पुत्र बृजराज निवासी कुबेरपुर सांडी हरदोई शामिल है।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

क्षेत्राधिकारी बिलग्राम ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस और 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें 8 को गिरफ्तार किया गया है। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

22 Sept 2025 08:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला: फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई के रहने वाले 8 की गिरफ्तार

