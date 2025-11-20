Hardoi gas leak: हरदोई के स्कूल में गैस रिसाव से हड़कंप, 25 से अधिक बच्चे बीमार, जानिए पूरी घटना

गैस की तेज गंध महसूस होते ही कक्षा-3 से लेकर कक्षा-8 तक के छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई। कुछ बच्चे अपनी कक्षाओं से खुलकर बाहर भागे, जबकि कई बच्चे गिरते-पड़ते सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और खेल मैदान में इकट्ठा किया। इस दौरान लगभग 25 से ज्यादा बच्चे गैस की चपेट में आ चुके थे, जिनमें से 7 से 8 बच्चे बेहोश पाए गए। कई बच्चों को उल्टी, सिरदर्द, आंखों में जलन, सीने में भारीपन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें होने लगीं। वातावरण इतना विषाक्त हो गया था कि कुछ शिक्षकों को भी बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।