Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

Hardoi gas leak: हरदोई के स्कूल में गैस रिसाव से हड़कंप, 25 से अधिक बच्चे बीमार, जानिए पूरी घटना

Hardoi के लायंस पब्लिक स्कूल में अचानक गैस रिसाव से बुधवार सुबह हड़कंप मच गया। तेज गंध फैलते ही बच्चे घबराकर कक्षाओं से बाहर दौड़ पड़े। 25 से अधिक बच्चे इसकी चपेट में आकर बेहोशी, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित हुए। प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं।

4 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Nov 20, 2025

स्कूल में मची भगदड़, कई बच्चे बेहोश - प्रशासन ने जांच बैठाई (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

स्कूल में मची भगदड़, कई बच्चे बेहोश - प्रशासन ने जांच बैठाई (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

Hardoi Gas leak in school: हरदोई के संडीला क्षेत्र में बुधवार सुबह एक निजी विद्यालय लायंस पब्लिक स्कूल में अचानक गैस रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई। स्कूल का दिन सामान्य रूप से शुरू हुआ था, लेकिन पहली घंटी बजने के कुछ ही मिनटों बाद तेज़ और चुभन भरी गैस की गंध फैलने लगी। बच्चों ने जब आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आने की शिकायत की, तभी मामला गंभीर होता चला गया। देखते ही देखते कई कक्षाओं में हड़कंप मच गया और बच्चे गश खाते हुए बाहर की ओर दौड़ने लगे।

बच्चों में घबराहट और रोना--चीखने की आवाज़ों से गूंजा कैंपस

गैस की तेज गंध महसूस होते ही कक्षा-3 से लेकर कक्षा-8 तक के छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई। कुछ बच्चे अपनी कक्षाओं से खुलकर बाहर भागे, जबकि कई बच्चे गिरते-पड़ते सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और खेल मैदान में इकट्ठा किया। इस दौरान लगभग 25 से ज्यादा बच्चे गैस की चपेट में आ चुके थे, जिनमें से 7 से 8 बच्चे बेहोश पाए गए। कई बच्चों को उल्टी, सिरदर्द, आंखों में जलन, सीने में भारीपन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें होने लगीं। वातावरण इतना विषाक्त हो गया था कि कुछ शिक्षकों को भी बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

शिक्षकों ने बचाई जान, बच्चों को गोद में उठाकर दौड़े बाहर

स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख शिक्षकों ने बचाव अभियान शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टीचर्स बच्चों को गोद में उठाकर बाहर भाग रहे थे। कुछ छोटे बच्चे गंध के कारण रो रहे थे और सांस नहीं ले पा रहे थे। स्कूल के बस चालक और अन्य कर्मचारी भी तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने कई बच्चों को तुरंत स्कूल बस में बिठाया और नजदीकी सीएचसी संडीला के लिए रवाना हुए। लगभग 15 मिनट के भीतर अस्पताल में बच्चों की भीड़ लग गई, जिससे वहां भी हड़कंप मच गया।

अस्पताल में इमरजेंसी अलर्ट, डॉक्टरों ने संभाला मोर्चा

अचानक बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी। डॉक्टरों की तीन टीमों ने एक साथ इलाज शुरू किया। बच्चों को नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन और एंटी-एलर्जिक दवाइयों दी गईं। कुछ बच्चे जिनकी हालत ज्यादा खराब थी, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। अस्पताल प्रशासन के एक चिकित्सक ने बताया कि कुछ बच्चे काफी देर तक गैस के संपर्क में रहे। उनकी स्थिति पर हमारी निगरानी बनी हुई है। शाम तक अधिकांश बच्चों की हालत में सुधार बताया गया, लेकिन 4–5 बच्चों के लिए विशेष टीम लगाई गई है।

घटना स्थल पर SDM व पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी होते ही एसडीएम संडीला, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्कूल के कमरों, स्टोर रूम, सफाई क्षेत्र और आसपास की दुकानों की जांच की गई। अधिकारी गैस रिसाव के संभावित कारणों पर फोकस कर रहे हैं।

प्रशासन के अनुसार, प्राथमिक जांच में तीन संभावनाएं सामने आई हैं-

1. स्कूल के पास स्थित किसी केमिकल स्टोर से लीक

कुछ दूरी पर एक पैकिंग यूनिट में उपयोग होने वाले रसायन रखे जाते हैं। जांच टीमें वहां सैंपल ले रही हैं।

2. स्कूल की सफाई में उपयोग होने वाली केमिकल बोतल फटने की आशंका

सुबह सफाई के दौरान किसी एसिड या क्लीनर की कैन लीक होने की संभावना भी जताई जा रही है।

3. आसपास खेतों में उपयोग होने वाली कीटनाशक दवाओं का तेज छिड़काव

हाल ही में कई जिलों में ऐसा मामला सामने आया था, जहां तेज कीटनाशक हवा के साथ स्कूलों में घुस गया था। एसडीएम ने बताया,फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। गैस का स्रोत पता लगाने के लिए नमूने एकत्र किए गए हैं।

माता-पिता में आक्रोश- हमें बिना बताए स्कूल चलता रहा

घटना के बाद अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे। कई अभिभावक भावुक होकर रोते हुए अपने बच्चों को गोद में उठा अस्पताल की ओर भागते दिखे। एक अभिभावक का कहना था कि अगर टीचर्स वक्त रहते बच्चों को बाहर न निकालते, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कुछ लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि गैस की गंध आते ही तुरंत कक्षाएं बंद की जानी चाहिए थी और शुरुआती मिनटों में लापरवाही हुई।

स्कूल प्रबंधन का बयान-“हमने तुरंत कदम उठाए

लायंस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जैसे ही बच्चों ने शिकायत की, हमने बिल्डिंग खाली करा दी। हमारी टीम ने तुरंत बच्चों को अस्पताल भेजा। जांच में पूरा सहयोग देंगे। स्कूल ने दावा किया कि गैस रिसाव परिसर के बाहर से आया है और इसका स्रोत वे नहीं हैं। 

  • प्रशासन ने दिया आदेश - स्कूल फिलहाल बंद, जांच रिपोर्ट आने तक क्लासेज नहीं
  • एसडीएम ने स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है।
  • सहित कुछ प्रमुख आदेश दिए गए—
  • गैस रिसाव की वैज्ञानिक जांच
  • आसपास सभी केमिकल दुकानों पर तलाशी
  • स्कूल परिसर की वेंटिलेशन जांच
  • बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना
  • आगे से आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू करना

 सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, पुलिस, फायर और पर्यावरण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर 24 घंटे की रिपोर्ट मांगी है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था की लापरवाही पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

UP Rent Rules : किराया अनुबंध शुल्क 90% घटे, अटल नगर आवास योजना पंजीकरण तिथि बढ़कर अब 2 दिसंबर तक हुई
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में किराया अनुबंधों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 90% तक कमी लागू, आज से नए दरें प्रभावी (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 01:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Hardoi gas leak: हरदोई के स्कूल में गैस रिसाव से हड़कंप, 25 से अधिक बच्चे बीमार, जानिए पूरी घटना

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी पुलिस: मुकदमे से धारा हटाने के नाम पर रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार, एक फरार

गिरफ्तार दरोगा (फोटो सोर्स- 'X' हरदोई पुलिस)
हरदोई

Hardoi Accident: गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, दो गंभीर घायल, एक लखनऊ रेफर

High Speed Accident (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
हरदोई

Road Accident: नयागांव मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बच्ची और ऑटो यात्री घायल, चालक पिकअप लेकर फरार

स्कूल जा रही बच्ची को टक्कर, फिर ऑटो में मारी जोरदार भिड़ंत; चार लोग घायल, चालक फरार (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
हरदोई

Hardoi E-Challan: हरदोई में डेढ़ लाख वाहन चालकों पर 23 करोड़ बकाया, ई-चालान वसूली अभियान तेज

ई-चालान व्यवस्था में बढ़ती ढिलाई, आंकड़े कर रहे चेतावनी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
हरदोई

कनपटी पर बंदूक रख ट्रिगर दबाया और खेल खत्म! ‘भाभी जान’ लिखा कागज और चिलम के साथ….

man shot dead in hardoi previously been jailed for another murder crime news up
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.