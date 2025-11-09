Hardoi E-Challan: हरदोई में डेढ़ लाख वाहन चालकों पर 23 करोड़ बकाया, ई-चालान वसूली अभियान तेज

Hardoi Challan Recovery: जिले में ट्रैफिक नियमों के बार-बार उल्लंघन और ई-चालान भुगतान को लेकर वाहन चालकों की लापरवाही अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त समीक्षा में हरदोई जिले का चिंताजनक ट्रैफिक रिकॉर्ड सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, जनपद में लगभग 1.50 लाख वाहन चालक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ जारी ई-चालान का भुगतान अब तक नहीं किया है। इन बकाया चालानों की कुल राशि 23 करोड़ 48 लाख रुपये से अधिक है, जिसे वसूलने के लिए जिला प्रशासन अब विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है।