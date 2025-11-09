Patrika LogoSwitch to English

हरदोई

Hardoi E-Challan: हरदोई में डेढ़ लाख वाहन चालकों पर 23 करोड़ बकाया, ई-चालान वसूली अभियान तेज

Hardoi Digital Challan: हरदोई में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले डेढ़ लाख से अधिक वाहन चालकों पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। 23 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ई-चालानों की वसूली के लिए परिवहन विभाग और पुलिस संयुक्त अभियान शुरू करने की तैयारी में हैं, जिसमें कठोर कार्रवाई शामिल होगी।

4 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Nov 09, 2025

ई-चालान व्यवस्था में बढ़ती ढिलाई, आंकड़े कर रहे चेतावनी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

ई-चालान व्यवस्था में बढ़ती ढिलाई, आंकड़े कर रहे चेतावनी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Hardoi Challan Recovery: जिले में ट्रैफिक नियमों के बार-बार उल्लंघन और ई-चालान भुगतान को लेकर वाहन चालकों की लापरवाही अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त समीक्षा में हरदोई जिले का चिंताजनक ट्रैफिक रिकॉर्ड सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, जनपद में लगभग 1.50 लाख वाहन चालक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ जारी ई-चालान का भुगतान अब तक नहीं किया है। इन बकाया चालानों की कुल राशि 23 करोड़ 48 लाख रुपये से अधिक है, जिसे वसूलने के लिए जिला प्रशासन अब विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है।

ई-चालान व्यवस्था में बढ़ती ढिलाई, आंकड़े कर रहे चेतावनी

अधिकारियों के अनुसार पिछले कई महीनों में जिलेभर में 1,68,491 वाहनों के खिलाफ विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान जारी किए गए थे। इन चालानों पर कुल 26.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन व्यवस्था को धक्का तब लगा जब यह सामने आया कि इतनी बड़ी संख्या में चालान जारी होने के बावजूद केवल 16,631 वाहन चालकों ने 2.65 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। शेष करीब डेढ़ लाख वाहन चालकों पर 23.48 करोड़ रुपये की बकाया राशि बनी हुई है।

उल्लंघनों की सूची लंबी, चालकों की लापरवाही बड़ी वजह

जिन नियमों के तहत चालान जारी किए गए, उनमें मुख्य रूप से बिना हेलमेट दोपहिया चलाना, बिना सीट बेल्ट चार पहिया चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, बाइक पर तीन सवार, तेज गति, मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना और काली फिल्म लगाने जैसे उल्लंघन शामिल हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि ई-चालान व्यवस्था डिजिटल और सटीक है, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन चालक चालान की जानकारी मिलने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे हैं। कुछ चालकों ने तो महीनों से बकाया राशि को नजरअंदाज कर रखा है।

प्रशासन अब तैयार कर रहा है सख्त एक्शन प्लान

जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बकाया ई-चालानों की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित कार्रवाई में निम्न प्रमुख कदम शामिल हैं:

  • • ऐसे वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण (RC Renewal) पर रोक लगाई जाएगी जिनके चालान बकाया हैं।
  • • बकाया राशि लंबे समय तक न जमा करने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
  • • नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।
  • • बाजारों, चेक पोस्ट और प्रमुख मार्गों पर विशेष संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
  • • पुलिस की ई-चालान मोबाइल यूनिट शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चालानों की जानकारी चालकों को उपलब्ध कराएगी।
  • • बार-बार नोटिस के बावजूद भुगतान न करने वालों को रीकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया जा सकता है।
  • • जिले के सभी पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशनों के बाहर जागरूकता पोस्टर और चेतावनी बोर्ड लगाए जा सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक कई चालक यह मानकर चल रहे थे कि ई-चालान का भुगतान न करने पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन प्रशासन इसे लेकर अब कड़ाई से आगे बढ़ रहा है।

ई-चालान न भरने वाले वाहन चालकों का डेटा तैयार

परिवहन विभाग ने उन सभी वाहन मालिकों की सूची अपडेट कर ली है जिनके चालान लंबित हैं। विभाग इन चालकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, कई वाहन ऐसे भी हैं जिन्हें बकाया चालानों की वजह से RTO कार्यालयों में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ऐसे वाहन मालिक किसी भी प्रकार का वाहन संबंधी कार्य जैसे RC ट्रांसफर, फिटनेस, परमिट नवीनीकरण या लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाएंगे।

सुविधा का लाभ लें, चालान समय पर जमा करें

यातायात विभाग ने जिले वासियों से अपील की है कि वे अपने ई-चालान की स्थिति ऑनलाइन चेक करें और बकाया राशि जल्द से जल्द जमा करें। विभाग ने यह भी बताया कि अब पुलिस सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर रही है, जिसमें किसी वाहन के बकाया चालान होने पर पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध कराने से भी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है।

जिले में ट्रैफिक सुधार का अभियान फिर से तेज

हरदोई पुलिस मानती है कि पिछले कुछ समय में ट्रैफिक अनुशासन को बनाए रखने में चुनौतियां बढ़ी हैं। शहर के कई चौराहों पर हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों का पालन लगभग खत्म होता दिखाई दिया है। उधर, हाइवे पर तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इस कारण दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि सख्त ई-चालान वसूली अभियान से नियमों का पालन बढ़ेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।

 सख्ती जरूरी लेकिन जागरूकता भी महत्वपूर्ण

बाजारों में आम नागरिकों और वाहन चालकों से बातचीत में पता चला कि अधिकांश लोग मानते हैं कि नियमों का पालन जरूरी है, पर ई-चालान संबंधी जागरूकता की कमी भी एक कारण है। कई वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें ई-चालान की जानकारी समय पर SMS के माध्यम से नहीं मिलती। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ई-चालान पोर्टल पर हर वाहन का डेटा सार्वजनिक है और चालक खुद इसे आसानी से चेक कर सकते हैं।

