UP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: लखनऊ ,हरदोई ,हाथरस समेत 23 एडिशनल एसपी के तबादले

प्रदेश में सुरक्षा मॉडल को नया स्वरूप देने की कोशिश (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
UP Transfers 23 Additional SP: उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार देर शाम 23 एडिशनल पुलिस अधीक्षकों (ASP) के तबादलों का बड़ा आदेश जारी किया। गृह विभाग द्वारा जारी इस सूची में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम वाले जिलों से लेकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी जिलों तक, कई संवेदनशील पदों पर बदलाव किए गए हैं।
प्रदेश में बीते कुछ महीनों से अपराध नियंत्रण, त्योहारों की तैयारी, साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएँ और गैंग गतिविधियों को देखते हुए राज्य सरकार लगातार पुलिसिंग की समीक्षा कर रही थी। इसके बाद सरकार ने व्यापक आकलन के आधार पर एक साथ 23 एडिशनल एसपी के स्थानांतरण को मंजूरी दी।
सूत्रों के मुताबिक, कई जिलों में पुलिस अधिकारियों का लंबे समय से एक ही जगह पर बने रहना कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा था। वहीं कुछ जिलों में बढ़ते अपराध और तेज प्रशासनिक निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही थी। नए तबादलों से जिलों में अनुभव आधारित नियुक्तियों को प्राथमिकता दी गई है।
सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में कुछ जिलों में बड़े अपराध, गैंग गतिविधियाँ, साइबर अपराध और चोरी-लूट जैसे मामलों में तेजी दर्ज की गई थी। पुलिसिंग में नई ऊर्जा और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कई जिलों में अनुभवी एडिशनल एसपी भेजे गए हैं। विभिन्न जिलों में उनकी जिम्मेदारी अलग-अलग होंगी, जैसे सिटी, ग्रामीण क्षेत्र की कमान, ट्रैफिक प्रबंधन या क्राइम ब्रांच की निगरानी।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में कई विकास परियोजनाएँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बड़ी जनसंख्या वाले शहरों में सुरक्षा और यातायात दोनों को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। खासतौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में पुलिस बल की तैनाती और नेतृत्व क्षमता पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है।
राज्य सरकार पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर शून्य-सहिष्णुता नीति जारी रहेगी। इसी नीति के तहत पुलिस महकमे में लगातार फेरबदल किए जा रहे हैं ताकि जिले-दर-जिले कानून व्यवस्था को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। एडिशनल एसपी का पद जिले के SP और SSP स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी पदों में से एक है, जहाँ उनके जिम्मे अपराध नियंत्रण, पेट्रोलिंग, खुफिया निगरानी, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और विशेष अभियानों की कमान होती है। ऐसे में 23 एडिशनल एसपी का एक साथ तबादला पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव का संकेत देता है।
