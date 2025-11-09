UP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: लखनऊ ,हरदोई ,हाथरस समेत 23 एडिशनल एसपी के तबादले

राज्य सरकार पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर शून्य-सहिष्णुता नीति जारी रहेगी। इसी नीति के तहत पुलिस महकमे में लगातार फेरबदल किए जा रहे हैं ताकि जिले-दर-जिले कानून व्यवस्था को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। एडिशनल एसपी का पद जिले के SP और SSP स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी पदों में से एक है, जहाँ उनके जिम्मे अपराध नियंत्रण, पेट्रोलिंग, खुफिया निगरानी, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और विशेष अभियानों की कमान होती है। ऐसे में 23 एडिशनल एसपी का एक साथ तबादला पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव का संकेत देता है।