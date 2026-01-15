IMD Alert: 24 घंटे बाद इन क्षेत्रों में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, ताबड़तोड़ दो पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

The heaviest snowfall of the season in these areas: मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जबकि 16 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। 3 दिन बाद 19 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे उत्तर पश्चिम भारत का मौसम प्रभावित होगा। ताबड़तोड़ दो पश्चिमी विक्षोभ के आने से उत्तर पश्चिम भारत का मौसम बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग पहले ही अगले हफ्ते बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। उत्तर प्रदेश में रात में हरदोई का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। फिलहाल कानपुर मंडल में बारिश की कोई संभावना नहीं है।