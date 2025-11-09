कनपटी पर बंदूक रख ट्रिगर दबाया और खेल खत्म! ‘भाभी जान’ लिखा कागज और चिलम के साथ….

मामले की सूचना मिलते ही SP हरदोई अशोक कुमार मीणा, SSP पश्चिम मार्तंड प्रताप सिंह और CO हरियावां अजीत कुमार सिंह पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से टीम ने जांच की। मौके से एक जोड़ी चप्पल, गमछा, चिलम और एक पेन से लिखा हुआ कागज पुलिस को मिला है। जिस पर मोबाइल नंबर की जगह 'भाभी जान' लिखा हुआ था। पुलिस का मानना है कि ये कागज इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में बड़ा सुराग साबित हो सकता है।