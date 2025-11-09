कनपटी पर बंदूक रख ट्रिगर दबाया और खेल खत्म! ‘भाभी जान’ लिखा कागज और चिलम के साथ….

हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हांस बरौली गांव के पास गढ़ीहार संपर्क मार्ग के किनारे नाले से युवक की लाश बरामद की गई।
शव की शिनाख्त भगवन्तपुर निवासी वीरेंद्र (33) पुत्र मुन्ना के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक की कनपटी पर सटाकर गोली मारी गई थी। इस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मामले की सूचना मिलते ही SP हरदोई अशोक कुमार मीणा, SSP पश्चिम मार्तंड प्रताप सिंह और CO हरियावां अजीत कुमार सिंह पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से टीम ने जांच की। मौके से एक जोड़ी चप्पल, गमछा, चिलम और एक पेन से लिखा हुआ कागज पुलिस को मिला है। जिस पर मोबाइल नंबर की जगह 'भाभी जान' लिखा हुआ था। पुलिस का मानना है कि ये कागज इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में बड़ा सुराग साबित हो सकता है।
बता दें कि मृतक वीरेंद्र और उसके पिता पर साल 2020 में गांव के ही सर्वेश नाम के युवक की हत्या का आरोप था। उस समय दोनों को जेल भेजा गया था। लगभग 2 महीने पहले ही वीरेंद्र जेल से रिहा हुआ था, जबकि उसका पिता अभी हरदोई जिला जेल में बंद है। गांव वालों का कहना है कि वीरेंद्र नशे का आदी था और उसकी गतिविधियां अक्सर विवादों में रहती थीं।
वहीं, शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर SP अशोक कुमार मीणा ने कहा, "थाना बेनीगंज क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक युवक का शव खेतों में पड़ा है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। CO हरियावां के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो जल्द ही मामले का खुलासा करेगी।"
