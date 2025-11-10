Road Accident: नयागांव मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बच्ची और ऑटो यात्री घायल, चालक पिकअप लेकर फरार

स्कूल जा रही बच्ची को टक्कर, फिर ऑटो में मारी जोरदार भिड़ंत; चार लोग घायल, चालक फरार (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
Road Accident Update: नयागांव-माधौगंज मार्ग सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक तेज रफ्तार पिकअप डाले ने पहले सड़क किनारे साइकिल से स्कूल जा रही बच्ची को टक्कर मारी और फिर मौके से भागते हुए आगे खड़े ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. यह पूरी घटना पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां कुछ ही सेकंडों में दो हादसों ने लोगों को दहला दिया. टक्कर लगने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि ऑटो में बैठी तीन सवारियां भी चपेट में आकर घायल हो गईं. हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत फरार हो गया।
लोकल लोगों के अनुसार सुबह लगभग 7:30 बजे नयागांव क्षेत्र की 12 वर्षीय बच्ची अपनी साइकिल से रोज की तरह स्कूल जा रही थी. उसी समय माधौगंज की दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा पिकअप डाला अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे बच्ची को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी. स्थानीय लोगों ने दौड़कर बच्ची को उठाया और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पिकअप चालक ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकी भी नहीं. उसने और तेजी से गाड़ी भगाई, जिससे साफ पता चलता है कि वह खुद को पकड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था।
पहली टक्कर से बचकर भाग रहा पिकअप डाला कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था कि पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े एक ऑटो में जा टकराया. ऑटो में तीन सवारियां बैठी थीं जो पास के कस्बे में किसी काम से जा रही थी. अचानक हुए हादसे में तीनों यात्री घायल हो गए. ऑटो चालक भी तेज झटके से बाहर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो कुछ फीट दूर जा गिरा और उसमें बैठी महिलाएं व एक बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह चोटिल हो गए।
हादसा होते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. कई लोगों ने पिकअप को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने गाड़ी को तेज स्पीड में निकाल लिया. बताया जा रहा है कि वाहन की नंबर प्लेट भी पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे उसकी पहचान तुरंत नहीं हो सकी। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया।
बच्ची, तीन ऑटो यात्री और ऑटो चालक सहित सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. बच्ची को सिर, बांह और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है लेकिन निगरानी में रखा गया है। ऑटो में बैठी दो महिलाओं के हाथ और कंधे में चोटें आई हैं जबकि बुजुर्ग यात्री को सिर पर गहरी चोट लगी है।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला. लोगों ने कहा कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन रोजाना दुर्घटनाओं को जन्म दे रहे हैं. पेट्रोल पंप का मोड़ भी काफी खतरनाक माना जाता है और वहां स्पीड ब्रेकर या चेतावनी बोर्ड न होने से गाड़ियां तेज रफ्तार में गुजरती हैं। लोगों ने मांग की कि सड़क पर रफ्तार कम कराने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए और दुर्घटना-प्रवण स्थल पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं।
माधौ गंज पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बयान एकत्र किए जा रहे हैं और पिकअप का नंबर प्लेट पहचानने की कोशिश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि वाहन को चिन्हित किया जा सके. पुलिस ने बताया कि यह मामला हिट-एंड-रन का है और चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घायलों के परिवार ने भी जल्द से जल्द आरोपी चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है।
हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई. ऑटो सड़क पर पलटने से वाहन रुक गए थे. स्थानीय लोगों ने मिलकर सड़क किनारे ऑटो को हटाया और घायलों को सहायता पहुंचाई. करीब 15 मिनट बाद यातायात सामान्य हो पाया।
