Road Accident: नयागांव मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बच्ची और ऑटो यात्री घायल, चालक पिकअप लेकर फरार

लोकल लोगों के अनुसार सुबह लगभग 7:30 बजे नयागांव क्षेत्र की 12 वर्षीय बच्ची अपनी साइकिल से रोज की तरह स्कूल जा रही थी. उसी समय माधौगंज की दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा पिकअप डाला अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे बच्ची को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी. स्थानीय लोगों ने दौड़कर बच्ची को उठाया और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पिकअप चालक ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकी भी नहीं. उसने और तेजी से गाड़ी भगाई, जिससे साफ पता चलता है कि वह खुद को पकड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था।