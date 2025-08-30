वीडियो ने खोला 7 साल पुराना राज, पत्नी ने लापता पति को दूसरी औरत के साथ देखा, फिर…

यह देखकर शीलू को बहुत गुस्सा आया। उसने बताया कि वह और उसका बेटा मुश्किलों में जी रहे थे, जबकि उसका पति उन्हें धोखे में रखकर मज़े से रह रहा था। शीलू ने आरोप लगाया कि उसके पति का लापता होना और फिर उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाना, यह सब एक मिलीभगत की साजिश थी। अब शीलू ने अपने पति के साथ-साथ उन ससुराल वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, जिन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए थे।