वीडियो ने खोला 7 साल पुराना राज, पत्नी ने लापता पति को दूसरी औरत के साथ देखा, फिर…

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को अपने 7 साल से लापता पति का पता सोशल मीडिया पर रील्स देखकर चला। महिला ने जब रील्स देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ वीडियो बना रहा था। इस घटना के बाद, पीड़ित पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
पीड़ित महिला शीलू, की शादी 2017 में हरदोई के आटामऊ गांव के जितेंद्र उर्फ बबलू से हुई थी। 2018 में जितेंद्र अचानक लापता हो गया था। उसके पिता हवलदार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और शीलू के परिवार पर ही हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद से, शीलू अपने मासूम बेटे के साथ अपने मायके में बहुत मुश्किल से जीवन बिता रही थी।
शीलू ने अपने पति के लौटने की उम्मीदें छोड़ दी थीं। लेकिन हाल ही में जब वह अपने मोबाइल पर रील्स देख रही थी तो उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। उस वीडियो में उसका पति जितेंद्र एक दूसरी महिला के साथ था और दोनों मिलकर कई रील्स बना रहे थे। पता चला कि जितेंद्र लुधियाना में दूसरी महिला के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है।
यह देखकर शीलू को बहुत गुस्सा आया। उसने बताया कि वह और उसका बेटा मुश्किलों में जी रहे थे, जबकि उसका पति उन्हें धोखे में रखकर मज़े से रह रहा था। शीलू ने आरोप लगाया कि उसके पति का लापता होना और फिर उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाना, यह सब एक मिलीभगत की साजिश थी। अब शीलू ने अपने पति के साथ-साथ उन ससुराल वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, जिन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए थे।