हरदोई में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत: एसपी बोले बड़ी घटना, विवेचक, दो पुलिसकर्मी सहित इन पर मुकदमा

Hardoi 20 year youth dies in police custody हरदोई में 20 वर्षीय युवक की थाने में मौत होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन थाना पहुंच गए। जहां उन्होंने मृतक परिजनों से बातचीत की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। मृतक परिजनों की तहरीर पर थाने में विवेचक उप निरीक्षक, डायल 112 के दो पुलिसकर्मी, अन्य पुलिसकर्मी और नाबालिग बच्ची के परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि बड़ी घटना हुई है। वीडियो ग्राफी के साथ डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। मृतक परिजन यदि रहना चाहेंगे तो उन्हें भी अनुमति है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मामला शाहाबाद थाना क्षेत्र का है।