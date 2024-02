Good News : 100 दवाएं होंगी सस्ती! सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत

यह कैसे होगा? NPPA ने 69 नए फॉर्मुलेशन के लिए रिटेल दाम और 31 दवाओं के लिए सीलिंग प्राइस तय की है। इसका मतलब है कि इन दवाओं (Medicines) की कीमतें अब कम होंगी और लोगों को इलाज के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे।

यह फैसला क्यों लिया गया? सरकार का मानना है कि दवाओं (Medicines) की बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए बोझ बन रही हैं। यह फैसला लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लिया गया है।

किन दवाओं की कीमतें कम होंगी? 100 medicines will become cheaper कोलेस्ट्रॉल: एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन (Cholesterol: Atorvastatin, Simvastatin, Rosuvastatin)

शुगर: मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपिराइड, ग्लिप्टाइड (Sugar: Metformin, Glimepiride, Gliptide)

दर्द: पेरासिटामोल, इबुप्रोफ़ेन, डिक्लोफ़ेनाक (Pain: Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac)

बुखार: पेरासिटामोल, एस्पिरिन, ibuprofen (Fever: paracetamol, aspirin, ibuprofen)

इन्फेक्शन: एमोक्सिसिलिन, क्लैवुलेनेट, एज़िथ्रोमाइसिन (Infection: Amoxicillin, Clavulanate, Azithromycin

अत्यधिक ब्लीडिंग रोकने: ट्रानेक्सैमिक एसिड (Prevent excessive bleeding: tranexamic acid)

कैल्शियम: कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट (Calcium: Calcium Citrate, Calcium Carbonate)

विटामिन डी3: कैल्सीट्रियोल (Vitamin D3: Calcitriol)

बच्चों की एंटीबायोटिक्स: एमोक्सिसिलिन, क्लैवुलेनेट, एज़िथ्रोमाइसिन (Children's antibiotics: amoxicillin, clavulanate, azithromycin)

एंटीवेनम: सांप के काटने के इलाज के लिए (Antivenom: for the treatment of snake bites)



यह फैसला कब लागू होगा?

यह फैसला कब लागू होगा?

यह फैसला कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएगा? इस फैसले से लोगों को सस्ती दवाएं मिलेंगी और उन्हें इलाज के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। यह फैसला तुरंत प्रभावी हो गया है।

यह फैसला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कैसे प्रभावित करेगा? यह फैसला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अधिक सस्ती और सुलभ बना देगा। यह लोगों को डॉक्टरों से परामर्श करने और आवश्यक दवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

यह फैसला भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।