3 Minute Japanese walking : जापानी तरीके से टहलने से इन बीमारियों से राहत! शोध में खुलासा

Japanese walking : आज के टाइम में लोग अपना मोटापा कम करने के लिए हर तरकीब अपना रहें हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि वजन घटाने या फैट बर्न करने के लिए दौड़ना ही जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। दरअसल, जापान की एक नई फिटनेस टेक्नीक इस सोच को बदल रही है। इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (Interval Walking Training) नाम की यह वॉकिंग स्टाइल जापान की शिनशू यूनिवर्सिटी (Shinshu University) के प्रोफेसरों ने तैयार की है। यह तरीका अब दुनियाभर के फिटनेस एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कहा जा रहा है कि यह चलने का तरीका दौड़ने से ज्यादा फैट बर्न करता है।