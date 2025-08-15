Japanese Walking Method: दिल की बीमारी से बचना है? अपनाइए जापानी वॉक का नुस्खा!

Japanese Walking Method: जापानी वॉक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें शरीर के पॉश्चर, सांस लेने के तरीके और चलने की स्पीड पर खास ध्यान दिया जाता है। जैसे आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) में थोड़ी देर तेज एक्सरसाइज करते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, वैसे ही इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT) में हम तेज और धीमी चाल के बीच अदला-बदली करते हैं।
हाल ही में लेखक काशिफ खान ने इंस्टाग्राम पर बताया कि जापानी रिसर्चर्स ने IWT को बनाया है। ये तरीका आसान है लेकिन असरदार भी। अगर इसे रोज किया जाए तो ये ब्लड प्रेशर कम करता है, डिप्रेशन घटाता है और स्ट्रोक का खतरा 40% तक कम कर सकता है।
काशिफ खान के मुताबिक, IWT करने वालों में ब्लड प्रेशर में 4 गुना ज्यादा सुधार देखने को मिला, तुलना में उन लोगों के जो रोज़ सिर्फ 10,000 कदम चलते हैं।
IWT से दिल की सेहत सुधरती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। साथ ही, यह जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालता, इसलिए ऑपरेशन के बाद रिकवरी कर रहे या जोड़ों की समस्या वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है।