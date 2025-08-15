Japanese Walking Method: दिल की बीमारी से बचना है? अपनाइए जापानी वॉक का नुस्खा!

Japanese Walking Method: जापानी वॉक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें शरीर के पॉश्चर, सांस लेने के तरीके और चलने की स्पीड पर खास ध्यान दिया जाता है। जैसे आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) में थोड़ी देर तेज एक्सरसाइज करते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, वैसे ही इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT) में हम तेज और धीमी चाल के बीच अदला-बदली करते हैं।