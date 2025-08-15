Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Japanese Walking Method: दिल की बीमारी से बचना है? अपनाइए जापानी वॉक का नुस्खा!

Japanese Walking Method: इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT) में तेज और धीमी चाल का पैटर्न अपनाकर आप ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और मसल्स स्ट्रेंथ सुधार सकते हैं। जानिए आसान तरीका और इसके हेल्थ फायदे।

भारत

Dimple Yadav

Aug 15, 2025

Japanese Walking Method
Japanese Walking Method (Photo- freepik)

Japanese Walking Method: जापानी वॉक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें शरीर के पॉश्चर, सांस लेने के तरीके और चलने की स्पीड पर खास ध्यान दिया जाता है। जैसे आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) में थोड़ी देर तेज एक्सरसाइज करते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, वैसे ही इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT) में हम तेज और धीमी चाल के बीच अदला-बदली करते हैं।

हाल ही में लेखक काशिफ खान ने इंस्टाग्राम पर बताया कि जापानी रिसर्चर्स ने IWT को बनाया है। ये तरीका आसान है लेकिन असरदार भी। अगर इसे रोज किया जाए तो ये ब्लड प्रेशर कम करता है, डिप्रेशन घटाता है और स्ट्रोक का खतरा 40% तक कम कर सकता है।

ये भी पढ़ें

Japanese Walk: सिर्फ 3 मिनट की वॉक से कम होगा मोटापा! ट्राई करें जापानी वॉकिंग टेक्निक
लाइफस्टाइल
Japanese Walk

कैसे करें IWT?

  • 3 मिनट धीमी चाल से चलें
  • 3 मिनट तेज चाल से चलें
  • यही पैटर्न लगभग 30 मिनट तक दोहराएं।

क्या है इसके फायदे

काशिफ खान के मुताबिक, IWT करने वालों में ब्लड प्रेशर में 4 गुना ज्यादा सुधार देखने को मिला, तुलना में उन लोगों के जो रोज़ सिर्फ 10,000 कदम चलते हैं।

  • मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है
  • इम्यून सिस्टम मजबूत होता है
  • नींद की क्वालिटी 12% तक बेहतर होती है
  • जोड़ों पर ज्यादा दबाव

IWT से दिल की सेहत सुधरती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। साथ ही, यह जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालता, इसलिए ऑपरेशन के बाद रिकवरी कर रहे या जोड़ों की समस्या वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है।

जरूरी बातें रखें ध्यान

  • अगर पहले से कोई बीमारी है तो शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें
  • धीरे-धीरे शुरू करें
  • आरामदायक जूते पहनें और हाइड्रेटेड रहें
  • फिटनेस ट्रैकर से अपनी स्पीड और टाइम को मॉनिटर करें
  • हफ्ते में कई बार इसे करें ताकि अच्छे रिजल्ट मिलें

ये भी पढ़ें

Walk For Healthy Liver: लिवर को स्वस्थ बनाना है? तो जानिए ब्रिस्क वॉक के फायदे और चलने का सही तरीका
स्वास्थ्य
Walking benefits for liver function, Benefits of brisk walking for liver, Right way to walk for liver health,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Aug 2025 04:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / Japanese Walking Method: दिल की बीमारी से बचना है? अपनाइए जापानी वॉक का नुस्खा!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.