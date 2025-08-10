Walk For Healthy Liver: लिवर को स्वस्थ बनाना है? तो जानिए ब्रिस्क वॉक के फायदे और चलने का सही तरीका

ब्रिस्क वॉकिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें आप न दौड़ते हैं और न ही धीमे चलते हैं, बल्कि तेज और स्थिर गति से कदम बढ़ाते हैं। आमतौर पर यह 5-6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर की जाती है। यह न केवल कैलोरी बर्न करने में मदद करती है, बल्कि हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है और मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव रखती है।फैटी लिवर के मामले में, ब्रिस्क वॉकिंग से शरीर में जमा अतिरिक्त फैट कम होता है, जिससे लिवर पर पड़ने वाला दबाव घटता है।