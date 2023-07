कंसंट्रेशन बढ़ाने और मेमोरी शार्प करने के लिए 5 बेहतरीन योगासन, मिलेंगे चमत्कारी फायदे

आजकल के बिजी शेड्यूल के कारण दिमाग बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। ज्यादा तनाव और टेंशन की वजह से हमारी हेल्थ के साथ-साथ दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। कोई ऐसी हालत से भला कैसे निपट सकता है जिसमे इतना स्ट्रेस हो? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इंसान को शांत और धैर्य बनाये रखना चाहिए। इसके साथ साथ जरूरी है कि उसे योगासन करना चाहिए जिससे हमारे दिमाग के साथ हमारा शरीर भी उतना की सक्रिय रहें।

5 best yoga to increase concentration and sharpe memory

