5 Types of Rotis and Their Benefits : हर रोज़ नई रोटी, नए फायदे: जानें किस रोटी में है क्या?

5 Types of Rotis and Their Benefits : अगर आप भी रोटियों के फायदे जानने के इच्छुक हैं, तो यहां 5 लोकप्रिय रोटियों की सूची दी गई है, जो आपको अपने आहार के लिए सही विकल्प चुनने में मदद करेगी।

नई दिल्ली•Jan 04, 2025 / 06:50 pm• Manoj Kumar

5 Types of Rotis and Their Benefits

5 Types of Rotis and Their Benefits : रोटी भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट फ्लैटब्रेड नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न अनाजों से बनाया जा सकता है, जो अलग-अलग पोषण और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आज के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुई कई तरह के रोटी भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट फ्लैटब्रेड नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न अनाजों से बनाया जा सकता है, जो अलग-अलग पोषण और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आज के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुई कई तरह के आटे से बनी रोटियां बनाई जा रही हैं। आइए जानते हैं 5 प्रकार की रोटियों और उनके फायदों के बारे में।

5 Types of Rotis and Their Benefits : गेहूं की रोटी (Whole Wheat Roti) गेहूं के आटे से बनने वाली यह रोटी हर भारतीय घर की पहचान है। इसमें फाइबर, आयरन, और बी विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गेहूं के आटे से बनने वाली यह रोटी हर भारतीय घर की पहचान है। इसमें फाइबर, आयरन, और बी विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाभ: पाचन में सुधार: फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पाचन में मदद करती है। वजन नियंत्रण: फाइबर से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे अनावश्यक खाने से बचा जा सकता है। हृदय स्वास्थ्य: गेहूं के पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हैं। Roti Benefits : ज्वार की रोटी (Jowar Roti)

Roti Benefits

ज्वार के आटे से बनी यह रोटी कैल्शियम, फॉस्फोरस, और फाइबर का भंडार है। यह स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों की पसंद बन चुकी है। गेहूं के पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हैं।ज्वार के आटे से बनी यह रोटी कैल्शियम, फॉस्फोरस, और फाइबर का भंडार है। यह स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों की पसंद बन चुकी है। लाभ: हड्डियों के लिए फायदेमंद: कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर: एंटीऑक्सीडेंट्स से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पाचन में मददगार: फाइबर युक्त ज्वार रोटी कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को दूर करती है। Roti Benefits : रागी की रोटी (Ragi Roti) रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, कैल्शियम, आयरन, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए आदर्श है। यह भी पढ़ें : Blood Sugar को कंट्रोल कर सकती हैं ये 5 तरह के आटे से बनी रोटियां रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, कैल्शियम, आयरन, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए आदर्श है। लाभ: हड्डियों के लिए उत्तम: रागी कैल्शियम से भरपूर है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखता है। वजन घटाने में सहायक: कम वसा और ज्यादा फाइबर वजन प्रबंधन में मदद करता है। डायबिटीज मैनेजमेंट: इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। Roti Benefits : मल्टीग्रेन रोटी (Multigrain Roti) यह रोटी विभिन्न अनाजों जैसे गेहूं, जई, जौ और बाजरे के मिश्रण से बनाई जाती है। लाभ: पोषण का पिटारा: इसमें कई अनाज मिलाने से फाइबर, प्रोटीन, और विटामिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। यह रोटी विभिन्न अनाजों जैसे गेहूं, जई, जौ और बाजरे के मिश्रण से बनाई जाती है।इसमें कई अनाज मिलाने से फाइबर, प्रोटीन, और विटामिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। हृदय स्वास्थ्य: फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल को स्वस्थ रखते हैं। Roti Benefits : बाजरे की रोटी (Bajra Roti)



सर्दियों का सुपरफूड। मेटाबॉलिज्म में सुधार: जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं।फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल को स्वस्थ रखते हैं। बाजरे से बनी यह रोटी खासतौर पर ठंड के मौसम में खाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, और पोटैशियम भरपूर होते हैं। लाभ: ग्लूटन-फ्री विकल्प: डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए आदर्श। खून बढ़ाने में सहायक: आयरन की उच्च मात्रा एनीमिया से बचाती है। डायबिटीज नियंत्रण: बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। हर प्रकार की रोटी अपने-अपने खास फायदे देती है। गेहूं की रोटी से लेकर बाजरा, ज्वार, रागी, और मल्टीग्रेन रोटी तक, हर रोटी पोषण से भरपूर होती है। इन रोटियों को अपने आहार में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

Hindi News / Health / 5 Types of Rotis and Their Benefits : हर रोज़ नई रोटी, नए फायदे: जानें किस रोटी में है क्या?