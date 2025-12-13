13 दिसंबर 2025,

शनिवार

स्वास्थ्य

5 Body Signs and Diseases: शरीर के इन 5 खामोश संकेतो को टालना आपके लिए हो सकती है खतरे की घंटी, डॉक्टर से जानें क्यों ये हैं जानलेवा

5 Body Signs and Diseases: हमारे शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को हम सामान्य कहकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वो संकेत हैं जो हमारी जान बचा सकते हैं? आइए जानते हैं पांच ऐसे संकेत, जिन्हें समझकर हम हमारी जान की सुरक्षा कर सकते हैं।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 13, 2025

5 Body Signs , 5 physical signs

5 Body Signs (photo-gemini-AI)

5 Body Signs and Diseases: हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो निरंतर चलती रहती है। ये रुक जाएं तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ये हमें हर समस्या का संकेत पहले ही दे देता है, कहीं हल्का दर्द होना, बहुत थकान महसूस करना और अचानक से हुआ ऐसा बदलाव जो पहले कभी नहीं हुआ। यही शुरुआत ध्यान न देने पर गंभीर बीमारी बन जाती है। इन संकेतों को पहचानना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है।

हार्वर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर डॉ. विलियम ली, जो 'Eat To Beat Your Diet' पुस्तक के लेखक हैं। उनका कहना है कि हमारे शरीर में कोई भी समस्या होने से पहले शरीर हमें अनकहे संकेत देता है। उन्होंने एक ब्लॉग में 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं।

शरीर के 5 खामोश संकेत: 5 Physical Signs

शौच में खून का आना- डॉ. ली का कहना है कि यह सबसे गंभीर संकेत होता है। यदि शौच में चटक लाल रंग का खून दिखाई देता है, तो ये कोलन कैंसर और गुदा कैंसर का संकेत हो सकता है। बवासीर भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन ये लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह ली जाए तो फायदेमंद होता है। ये शुरुआती पहचान ही हमारी जान बचा सकती है।

त्वचा पर बिना घाव खून दिखाई देना- बिना कोई चोट लगे ही जब हमारी त्वचा से खून बहने लगे या त्वचा पर ऊभरे हुए निशान दिखें और उनके आकार व रंग में भी निरंतर बदलाव हो रहा हो, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए ये मेलानोमा (त्वचा कैंसर का प्रकार) का संकेत भी हो सकता है। WHO के अनुसार साल 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट में दुनिया में 3,30,000 नए मेलानोमा के मामले सामने आए और 60,000 लोगों की जान गई। इसलिए बेहतर है कि हमें स्किन चेकअप को रूटीन चेकअप बना लेना चाहिए।

लार में खून आना- आपको अपनी लार में खून दिखाई देता है, तो इसे सामान्य समझकर टाले नहीं। स्पेन में हुए एक अध्ययन के अनुसार यह फेफड़ों, गले और मुंह के कैंसर का संकेत हो सकता है। डॉ. विलियम ली का कहना है "इस तरह का रक्तस्राव उन असामान्य रक्त वाहिकाओं से हो सकता है जो कैंसरयुक्त ट्यूमर को पोषण देती हैं।" ज्यादातर लोग इसे ब्रश करते समय लगी चोट मानकर टाल देते हैं।

पेशाब में खून आना(Hematuria)- "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज" के अनुसार, पेशाब में खून आने का कोई एक कारण नहीं माना जा सकता है। मूत्राशय या गुर्दे में संक्रमण, अंदर की चोट और मूत्राशय का कैंसर इसके कारण हो सकते हैं। यदि आपको पेशाब में खून दिखाई देता है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर उपचार कराएं।

योनि मार्ग से रक्त आना- यह एक ऐसा संकेत है जिस पर दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मेनोपॉज के बाद यदि रक्तस्राव होता है तो यह सर्वाइकल या गर्भाशय कैंसर का संकेत भी हो सकता है। पीरियड्स सामान्य नहीं हो या पीरियड्स के बीच में असामान्य रक्तस्राव भी चिंता का विषय है। ऐसे में, तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए ताकि किसी गंभीर स्थिति से बच जाएं। अब ये समझना जरूरी है कि ये लक्षण हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होते, फिर भी इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

Published on:

13 Dec 2025 09:37 am

Hindi News / Health / 5 Body Signs and Diseases: शरीर के इन 5 खामोश संकेतो को टालना आपके लिए हो सकती है खतरे की घंटी, डॉक्टर से जानें क्यों ये हैं जानलेवा

