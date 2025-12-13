5 Body Signs and Diseases: शरीर के इन 5 खामोश संकेतो को टालना आपके लिए हो सकती है खतरे की घंटी, डॉक्टर से जानें क्यों ये हैं जानलेवा

योनि मार्ग से रक्त आना- यह एक ऐसा संकेत है जिस पर दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मेनोपॉज के बाद यदि रक्तस्राव होता है तो यह सर्वाइकल या गर्भाशय कैंसर का संकेत भी हो सकता है। पीरियड्स सामान्य नहीं हो या पीरियड्स के बीच में असामान्य रक्तस्राव भी चिंता का विषय है। ऐसे में, तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए ताकि किसी गंभीर स्थिति से बच जाएं। अब ये समझना जरूरी है कि ये लक्षण हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होते, फिर भी इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।