खून चढ़वाने से पहले इन 6 बातों का रखें ध्यान, न हो कोई साइड इफेक्ट

Blood transfusion precautions: कई बार शरीर में खून की अत्यधिक कमी या किसी बीमारी अथवा सर्जरी के समय खून चढ़ाने की जरूरत हो जाती है, लेकिन खून चढ़वाने से पहले कुछ विशेष बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए।

6 things to keep in mind before donating blood, avoid any side effects