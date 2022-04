High Blood Pressure: शरीर में दिखने लगें ये लक्षण, तो समझ लें ब्लड प्रेशर हो रहा है बहुत हाई

हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) यानी हाइपरटेंशन (Hypertention) वो बीमारी है जो कई जानलेवा बीमारियों की वजह बनती है। हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे लोगों को इसका पता तब चलता है जब स्ट्रोक(Strok) , अटैक (Heart Attack) या ब्रेन हैमरेज (Brain haemorrhage) जैसे झटके उन्हें लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं की बीपी हाई होने के संकेत उन्हें शरीर नहीं दे रहा होता है।

Published: April 09, 2022 02:45:35 pm

हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन का कनेक्शन आर्टिरियल्स नाम की धमनियों से होता है। ये धमनियां शरीर में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं और जब ये पतली होने लगती हैं तो हार्ट को ब्लड पंप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में बीपी हाई की समस्या होने लगती है।

अगर इन रक्त धमनियों का इलाज न किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज जैसी गंभीर कॉम्प्लीकेशन हो सकती है। ब्लड प्रेशर के लक्षण आसानी से नजर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जिन्हें पहचान कर बीमारी का पता बिना ब्लड प्रेशर मरीशन के भी पता चल सकता हैं। शरीर में नजर आने वाले कुछ खास किस्म के वॉर्निंग साइन देखकर आप हाइपरटेंशन की बीमारी को समझ सकते हैं।

High BP Symptoms: हाई बीपी के संकेत अचानक धुंधला दिखना-Sudden Blurred Vision

अगर आपको अचानक से धुंधला दिखने लगे या आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाए और चक्कर महसूस हो तो ये हाई बीपी का संकेत हो सकता है।

सिर दर्द सांस और लेने में तकलीफ- Headache and Shortness of Breathing

सिरदर्द बना रहे और सांस लेने में तकलीफ हो या सीना भारी लगे तो ये भी ब्लड प्रेशर की बीमारी के लक्षण हो सकते है।

स्किन पर अचानक से लाल धब्बे उभरना- Red spots on skin

जब बीपी हाई होता है तो कई बार स्किन पर लाल धब्बे उभरने लगते हैं। अगर अन्य लक्षणों के साथ ये लाला धब्बे दिखें तो ये वॉर्निंग साइन हो सकता है।

पैरों में सूजन का बढ़ना- Swelling on Feet

पैरों में अचानक बढ़ने वाली सूजन भी बीपी का ही संकेत होती है। हालांकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे थायरॉयड, किडनी की खराबी। अगर बीपी के अन्य लक्षण भी साथ में दिखें तो ये संकेत भी बीपी का हो सकता है।

उलटी आना-Vomiting

बीपी हाई होने से चक्कर आना, सिर में दर्द के साथ उल्टी आने की समस्या भी हो सकती है। या जी मिचला सकता है। एंग्जायटी महसूस हो सकता है।

इन लोगों को होता है बीपी का खतरा-These people have BP to risk

हालांकि, बीपी का खतरा तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन हाई बीपी की समस्या उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जिनमें पानी की कमी हो, दवाई का साइड इफेक्ट, सर्जरी या गंभीर चोट, आनुवंशिक या जेनेटिक, स्ट्रेस लेना, ड्रग्स का सेवन, खान पान की बुरी आदतें, ज्यादा समय तक भूखा रहना या अनियमित खान पान आदि।

इन बातों का रखें खास ख्याल- Keep these things in mind

यदि इनमें से एक या दो संकेत आपको नजर आएं तो आपको डॉकर से संपक करना चाहिए और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करवानी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को स्वस्थ आहार, सही लाइफस्टाइल और दवाओं के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। रोज एक्सरसाइज करने, वजन सही रखने, हेल्दी डाइट, तनाव ना लेने और धूम्रपान छोड़ने से भीहाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

