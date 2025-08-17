हर साल Hepatitis C से ग्रस्त 74000 शिशु ले रहे जन्म, 7 प्रतिशत शिशु गर्भ में ही हो जाते हैं संक्रमित

Hepatitis C Transmission in Pregnancy, : नई दिल्ली. दुनिया में हर साल करीब 74,000 शिशु हेपेटाइटिस सी वायरस (एचसीवी) के साथ जन्म ले रहे हैं, जो उनकी जिंदगी के लिए गंभीर खतरा है। इनमें से करीब 23,000 बच्चे पांच साल की उम्र तक भी इस संक्रमण से मुक्त नहीं हो पाते। इनमें से आधे से अधिक मामले चीन, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और रूस में हैं। यह खुलासा ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च हेल्थ प्रोटेक्शन रिसर्च यूनिट इन इवैल्यूएशन एंड बिहेवियरल साइंस की ओर से किए गए अध्ययन में हुआ। अध्ययन में 15 से 49 वर्ष की आयु की एचसीवी से संक्रमित महिलाओं को शामिल किया गया।