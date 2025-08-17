Common Habits Spiking Blood Pressure : हाई बीपी की जड़ हैं ये 2 आदतें, जानें क्या कहती हैं नई गाइडलाइन्स और कैसे करें बचाव

2 Common Habits Spiking Blood Pressure : अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के नए दिशानिर्देश हाई ब्लड प्रेशर (HighBlood Pressure) से निपटने के लिए लाइफ स्टाइल में जल्द बदलाव करने की सलाह देते हैं। ये सख्त सुझाव शराब और सोडियम का सेवन कम करने पर केंद्रित हैं। इसका उद्देश्य आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके हार्ट और किडनी की बीमारी जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना है।