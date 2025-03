Mental Health Tips : परिवार से दूर लेकिन खुशहाल, मानसिक स्वास्थ्य के 8 जरूरी टिप्स

How to stay mentally strong away from family : परिवार से दूर रहना एक कठिन अनुभव हो सकता है, खासकर जब यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हो। अपनों का साथ न होने से अकेलापन, चिंता और अवसाद जैसी भावनाएं हावी हो सकती हैं। लेकिन सही रणनीतियों और आत्म-देखभाल से आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रख सकते हैं।