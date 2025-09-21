कॉमेडी शो में आया Heart Attack, लोगों ने ऐसे बचाई जान, हार्ट अटैक से बचाने के Emergency Tips भी याद रखें

तुरंत इमरजेंसी नंबर (भारत में 108 या 112) पर कॉल करें। समय बर्बाद न करें, तुरंत मदद बुलाएं। अगर पेशेंट बेहोश है और सांस नहीं ले रहा, तुरंत CPR शुरू करें। दोनों हाथों को छाती के बीच में रखें और 100–120 बार प्रति मिनट प्रेशर दें। यह काम मेडिकल टीम आने तक जारी रखें। अगर पेशेंट होश में है, उसे शांत रखें। ज्यादा हिलने-डुलने न दें और आरामदायक पोज़िशन में बैठाएं। कपड़े ढीले कर दें ताकि सांस लेने में आसानी हो। अगर घर पर Aspirin है और डॉक्टर की सलाह ली जा चुकी है, तो एक गोली चबाकर दे सकते हैं। घबराहट से हालात और बिगड़ते हैं। शांत रहें और दूसरों को भी शांत रखें।