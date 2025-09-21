कॉमेडी शो में आया Heart Attack, लोगों ने ऐसे बचाई जान, हार्ट अटैक से बचाने के Emergency Tips भी याद रखें

Heart Health Awareness: आजकल अचानक हार्ट अटैक आने के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए है। कई ऐसे केस सामने आए जिसमें ये देखा गया कि किसी को डांस करते हार्ट अटैक आ गया तो किसी तो जिम में वर्क आउट करते या रनिंग करते अटैक आ गया। ऐसा ही एक मामला अमेरिका के वॉशिंगटन से सामने आया है। जहां एक कॉमेडी शो के दौरान ऐसा हुआ।
मशहूर कॉमेडियन ड्रू लिंच अपने जोक्स से दर्शकों को हंसा रहे थे, तभी अचानक एक बुजुर्ग शख्स, मिस्टर वेन्डे, को दिल का दौरा पड़ गया। शो के बीच ही अफरा-तफरी मच गई। किसी ने 911 कॉल किया, तो वहीं कुछ लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े।
बताया गया कि मिस्टर वेन्डे की 5 मिनट तक धड़कन बंद हो गई थी। लेकिन वहां मौजूद दर्शकों ने मिलकर उनकी जान बचाई। किसी ने CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) दिया, किसी ने नब्ज चेक की और बाकी लोग इमरजेंसी सर्विस से लगातार जुड़े रहे। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें लौट आईं और थोड़ी देर बाद पैरामेडिक्स भी मौके पर पहुंच गए। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए कई लोगों को नहीं पता होता है। इस घटना ने हमें एक बड़ा सबक दिया। हार्ट अटैक कभी भी, कहीं भी आ सकता है। ऐसे में तुरंत और सही कदम उठाना ही जिंदगी बचा सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ जरूरी इमरजेंसी टिप्स।
तुरंत इमरजेंसी नंबर (भारत में 108 या 112) पर कॉल करें। समय बर्बाद न करें, तुरंत मदद बुलाएं। अगर पेशेंट बेहोश है और सांस नहीं ले रहा, तुरंत CPR शुरू करें। दोनों हाथों को छाती के बीच में रखें और 100–120 बार प्रति मिनट प्रेशर दें। यह काम मेडिकल टीम आने तक जारी रखें। अगर पेशेंट होश में है, उसे शांत रखें। ज्यादा हिलने-डुलने न दें और आरामदायक पोज़िशन में बैठाएं। कपड़े ढीले कर दें ताकि सांस लेने में आसानी हो। अगर घर पर Aspirin है और डॉक्टर की सलाह ली जा चुकी है, तो एक गोली चबाकर दे सकते हैं। घबराहट से हालात और बिगड़ते हैं। शांत रहें और दूसरों को भी शांत रखें।
कॉमेडी शो में हुई यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाज़ुक है और Emergency Help कितनी जरूरी। मिस्टर वेन्डे की जान दर्शकों की समझदारी और हिम्मत से बच गई। शायद हम सबको भी यह सीख लेनी चाहिए कि CPR और हार्ट अटैक की बेसिक जानकारी हर किसी को आनी चाहिए।