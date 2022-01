Health Tips: सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट में जरुर शामिल करें इन चीजों को

Health Tips: सर्दियों में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना बहुत जरूरत होता है। सर्दियों में मौसमी संक्रमण के अलावा गठियां, जोड़ों की दर्द की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए सर्दियों के मौसम में खानपान में कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिल सके और हम बीमार पड़ने से बच जाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता की मदद से आप रोगों से लड़ सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

Health Tips: सर्दियों में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना बहुत जरूरत होता है। अब सर्दी का मौसम आ चुका है और ऐसे में सर्दी-जुकाम व बुखार होना आम हो जाता है। लेकिन कोरोना काल में सर्दी-जुकाम होना अब आम बात नहीं रह गई है इसलिए इनसे दूरी ही भली। बीमारियों से दूरी बनाए रखने के लिए शरीर को अंदर से मजबूत करना जरूरी होता है और वो काम करता है आपका इम्यून सिस्टम। सर्दियों के मौसम में खानपान में कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिल सके और हम बीमार पड़ने से बच जाएं।

Add these diet to stay fit in winters