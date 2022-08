World Lung Cancer Day 2022: फेफड़ों के कैंसर से कोसों दूर रहने के लिए अपनी डाइट इन 4 चीजों को जरूर करें शामिल, रहेंगे हमेशा स्वस्थ

World Lung Cancer Day 2022: वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2020 आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अधिक धूम्रपान करने या वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों के कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप भी फेफड़ों के कैंसर से बचे रहना चाहते हैं, तो कुछ हेल्दी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।

World Lung Cancer Day 2022: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल, खानपान और वायु प्रदूषण की वजह से ज्यादातर युवा कम उम्र में ही फेफड़ों के कैंसर की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। फेफड़ों का कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। जिसका सही समय पर इलाज करवाना जरूरी है। फेफड़ों में कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग और तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण है। ये हर किसी को अपने चपेट में तेजी से ले रहे हैं। ऐसे में फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानलेवा बीमारी से बचें रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन हेल्दी चीजों को जरूर शामिल करें। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में

Add these foods in your daily diet to reduce the risk of lung cancer