AI और mRNA ने बनाई कैंसर वैक्सीन! जानें कैसे बचाई गई पालतू कुत्ते की जान

Rosie के केस में सबसे खास चीज थी पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन। इसका मतलब है कि हर मरीज (या जानवर) के कैंसर के हिसाब से अलग इलाज तैयार किया जाता है। पहले ट्यूमर का DNA सीक्वेंस किया गया, फिर उसमें मौजूद खतरनाक बदलाव (neoantigens) को पहचाना गया। उसी के आधार पर वैक्सीन तैयार की गई। यह तरीका पारंपरिक इलाज से अलग है, क्योंकि इसमें one size fits all नहीं, बल्कि हर मरीज के लिए अलग इलाज होता है।