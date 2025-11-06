Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

AI टूल रेटिना देखकर बताएगा दिल और किडनी का हाल, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

AI Detects Heart Disease and Kidney Disorders: ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक AI रेटिना टूल विकसित किया है जो आंख की तस्वीर देखकर दिल और किडनी की बीमारियों का शुरुआती पता लगा सकता है, डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 06, 2025

AI Detects Heart Disease Kidney Disorders

AI Detects Heart Disease Kidney Disorders (Image: Grok AI)

AI Detects Heart Disease Kidney Disorders: अब डॉक्टरों को किसी बीमारी का पता लगाने के लिए बार-बार ब्लड टेस्ट या महंगे मेडिकल स्कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल तैयार कर रहे हैं जो रेटिना (आंख की झिल्ली) की तस्वीर देखकर ही यह बता सकेगा कि किसी व्यक्ति के दिल या किडनी में बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं या नहीं। चलिए जानते हैं ये AI टूल मेडिकल साइंस के लिए कैसे वरदान बन सकता है।

रेटिना से बीमारियों की पहचान का नया तरीका

यह अनोखा शोध ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का मकसद एक ऐसा ‘फाउंडेशनल एआई मॉडल’ बनाना है जो सिर्फ आंख की तस्वीर देखकर शरीर से जुड़ी कई क्रॉनिक (दीर्घकालिक) बीमारियों की पहचान कर सके।

रेटिना को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह हमारी ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाओं) और नर्वस सिस्टम की स्थिति को सीधा दिखाता है। यानि, आंखों की एक तस्वीर हमारे शरीर के अंदर चल रही कई गतिविधियों का संकेत दे सकती है।

कैसे काम करेगा यह एआई मॉडल

वैज्ञानिक एआई का इस्तेमाल करके कई लोगों की आंखों की तस्वीरें और हेल्थ रिकॉर्ड्स का विश्लेषण कर रहे हैं। इन डाटा के आधार पर एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जा रहा है, जो दिल, किडनी और शरीर से जुड़ी कई बीमारियों को एक साथ पहचान सकेगा।

यह नया एआई मॉडल अभी की तकनीक से काफी एडवांस होगा, क्योंकि फिलहाल ज्यादातर मशीनें सिर्फ एक ही बीमारी पहचान पाती हैं। लेकिन इस एआई सिस्टम से एक ही टेस्ट में कई बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा।

अब बिना दर्द के होगी बीमारियों की पहचान

मौजूदा मेडिकल टेस्ट न केवल महंगे हैं बल्कि कई बार दर्दनाक या जटिल भी होते हैं। वहीं यह नया एआई टूल नॉन-इनवेसिव होगा। यानी इसमें सुई या किसी मेडिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक रेटिना स्कैन के जरिए मरीज के दिल और किडनी की स्थिति का पता चल सकेगा।

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?

मोनाश यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर झोंगयुआन गे का कहना है, ''यह मॉडल कई सालों के डी-आइडेंटिफाइड डेटा पर आधारित है और यह एक साथ कई बीमारियों की पहचान करने में सक्षम होगा। यह तकनीक अब तक की एक बीमारी वाली जांच से कहीं ज्यादा एडवांस है।

ऑप्टेन हेल्थ के अध्यक्ष जैकरी टैन, जो इस शोध के प्रमुख सहायक हैं, ने कहा कि रेटिना इमेजिंग की मदद से बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकेगा। इससे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली अब इलाज के बजाय रोकथाम पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी।

दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम के लिए नई उम्मीद

अगर यह तकनीक सफल होती है तो दुनिया भर में दिल और किडनी जैसी बीमारियों का शुरुआती पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इससे मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेंगे और जांच प्रक्रिया पहले से कहीं तेज व सटीक होगी।

सिर्फ एक रेटिना स्कैन के जरिए अगर गंभीर बीमारी की पहचान शुरुआत में ही हो जाए तो यह वाकई मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Mooli ke Fayde: ये सब्जी नहीं, 100 बीमारियों की दवा है, स्वामी रामदेव ने बताए सर्दियों में मूली खाने के फायदे
स्वास्थ्य
Mooli ke Fayde

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health news

Published on:

06 Nov 2025 07:39 pm

Hindi News / Health / AI टूल रेटिना देखकर बताएगा दिल और किडनी का हाल, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Thyroid Early Symptoms : गर्दन या जोड़ों में दर्द? हो सकता है थायराइड, दे रहा है खतरे का संकेत!

Thyroid Early Symptoms
स्वास्थ्य

Peanut Allergies: सालों तक मूंगफली एलर्जी पर रहा भ्रम, अब वैज्ञानिकों ने तोड़ी गलतफहमी

Peanut allergy facts, Early peanut exposure, Peanut allergy treatment, Peanut allergy causes,
स्वास्थ्य

Sleep Tips: क्या आप भी ऐसे सोते हैं? नींद में ही रुक सकती है सांस, डॉक्टरों ने बताया कौन-सी पोजिशन है सबसे खतरनाक

Sleep Tips
स्वास्थ्य

Mooli ke Fayde: ये सब्जी नहीं, 100 बीमारियों की दवा है, स्वामी रामदेव ने बताए सर्दियों में मूली खाने के फायदे

Mooli ke Fayde
स्वास्थ्य

कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! नई दवा 20,000 गुना तेजी से करती है Cancer को खत्म, बिना साइड इफेक्ट

New Cancer Drug
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.