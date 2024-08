Tips to clean vegetables and fruits : क्या आप फलों और सब्जियों को सही से धो रहे हैं? जानिए तरीका

फलों और सब्जियों को सही तरीके से धोने का महत्व The importance of washing fruits and vegetables properly नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में कृषि और मानव विज्ञान विभाग के प्रमुख बेंजामिन चैपमैन ने कहा कि खेत से लेकर मेज तक, फल और सब्जियां लिस्टेरिया, ई. कोली, साल्मोनेला के साथ-साथ नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में कृषि और मानव विज्ञान विभाग के प्रमुख बेंजामिन चैपमैन ने कहा कि खेत से लेकर मेज तक, फल और सब्जियां लिस्टेरिया, ई. कोली, साल्मोनेला के साथ-साथ हेपेटाइटिस ए और नोरोवायरस सहित अन्य रोगजनकों से दूषित हो सकती हैं।

नल का बहता पानी: सबसे अच्छा विकल्प खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रोगजनकों, गंदगी और मलबे को हटाने के लिए रसोई के नल से ठंडे, साफ व बहते पानी में ही धोना बेहतर है। क्योंकि नल का बहता पानी अधिक प्रभावी है यह बैक्टीरिया और वायरस को पुन: फैलने नहीं देता।

सब्जियों व फलों को साफ करने के लिए इन टिप्स को अपनाएं Follow these tips to clean vegetables and fruits धोने से पहले कुछ मिनटों के लिए साफ, ठंडे पानी में कोनों और दरारों वाले फलों और सब्जियों (Vegetables) को भिगोएं ताकि उन पर जमी गंदगी हट सके। वर्ष 2006 में हुई एक रिसर्च में देखा गया कि धोने से पहले सेब, सलाद और टमाटर को पानी में भिगोने से उनमें बैक्टीरिया की संख्या में काफी कमी आती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि फलों और सब्जियों (Vegetables) को भंडारण से पहले एक बार साफ कर सुखा लें। अगर फलों और सब्जियों पर अतिरिक्त पानी रह जाता है तब उसे निकालने के लिए अच्छे तरीके अपनाएं। फलों और सब्जियों को सुखाने के लिए पेपर टॉवल पर रखें या उससे साफ करें। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ल्यूक लाबोर्डे ने कहा कि फलों व सब्जियों का भंडारण कर रहे हो तो पानी उनका दुश्मन है।