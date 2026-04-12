Health News: बुजुर्गों के लिए जानलेवा हो सकता है चेस्ट इन्फेक्शन…इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, जानें बचाव के तरीके

Chest Infection in Elderly: बढ़ती उम्र के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसे में बुजुर्गों को संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। हाल के दिनों में बुजुर्गों में चेस्ट इन्फेक्शन (सीने में संक्रमण) के मामले तेजी से बढ़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों में इस बीमारी के लक्षण युवाओं की तुलना में काफी अलग होते हैं, जिसके कारण अक्सर इसे पहचानने में देरी हो जाती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह निमोनिया या मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है।