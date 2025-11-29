Asthma attack vs Anxiety attack : अस्थमा और एंग्जाइटी अटैक का अंतर 9 लक्षणों से समझिए, कुछ संकेत हार्ट अटैक जैसे

Asthma attack vs Anxiety attack : सांस फूलना, सीने में जकड़न और धड़कन तेज होना। ये लक्षण कई बार लोगों को डरा देते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा! लेकिन कई बार इन समस्याओं की जड़ हार्ट नहीं बल्कि अस्थमा (Asthma) या एंग्जाइटी, पैनिक अटैक (Anxiety or Panic Attack) होती है। दोनों के लक्षण कई बार एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पहचान सही हो जाए तो इलाज तुरंत मिल सकता है। यहां हम 9 बड़े अंतर जानेंगे, जिनसे समझ पाएंगे कि आपकी समस्या अस्थमा की है या एंग्जाइटी की।