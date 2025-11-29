Patrika LogoSwitch to English

Asthma attack vs Anxiety attack : अस्थमा और एंग्जाइटी अटैक का अंतर 9 लक्षणों से समझिए, कुछ संकेत हार्ट अटैक जैसे

Asthma attack vs Anxiety attack : अस्थमा और एंग्जाइटी अटैक में फर्क कैसे समझें? सांस फूलना, सीने में दर्द और घबराहट जैसे 9 लक्षण जो कभी-कभी हार्ट अटैक जैसे लगते हैं। पूरी जानकारी पढ़ें।

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 29, 2025

Asthma attack vs Anxiety attack

Asthma attack vs Anxiety attack (photo- gemini ai)

Asthma attack vs Anxiety attack : सांस फूलना, सीने में जकड़न और धड़कन तेज होना। ये लक्षण कई बार लोगों को डरा देते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा! लेकिन कई बार इन समस्याओं की जड़ हार्ट नहीं बल्कि अस्थमा (Asthma) या एंग्जाइटी, पैनिक अटैक (Anxiety or Panic Attack) होती है। दोनों के लक्षण कई बार एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पहचान सही हो जाए तो इलाज तुरंत मिल सकता है। यहां हम 9 बड़े अंतर जानेंगे, जिनसे समझ पाएंगे कि आपकी समस्या अस्थमा की है या एंग्जाइटी की।

सांस लेने में दिक्कत का कारण

.लक्षण / पैरामीटरअस्थमा (Asthma)एंग्जाइटी , पैनिक अटैक (Anxiety , Panic Attack)
1सांस लेने में दिक्कतवायुमार्ग संकुचित, हवा अंदर नहीं जा पातीदिमाग खतरे का सिग्नल देता है, सांसें तेजी से चलती हैं
2सांस की आवाजव्हीज़िंग (सीटी जैसी आवाज)तेज सांस, लेकिन आवाज नहीं आती
3ट्रिगरधूल, ठंडी हवा, धुआं, एलर्जीअचानक डर, तनाव, भीड़, ओवरथिंकिंग
4अटैक अवधि15 मिनट से कई घंटे10–20 मिनट में पीक पर, फिर कम हो जाता है
5सीने में जकड़न / दर्दसीना भारी या कसाव महसूससीने में चुभन या दर्द, हार्ट अटैक जैसा महसूस
6दिल की धड़कनसामान्य या हल्की बढ़ीअचानक बहुत तेज (Palpitations)
7शरीर की प्रतिक्रियाखांसी, बलगम, लंबी सांस की दिक्कतहाथ कांपना, पसीना, चक्कर
8इनहेलर का असरइनहेलर से तुरंत राहतइनहेलर का असर नहीं
9ऑक्सीजन लेवलगंभीर स्थिति में गिर सकता हैसामान्य रहता है

क्या दोनों मिलकर भी समस्या बढ़ा सकते हैं?

कई बार अस्थमा का डर ही एंग्जाइटी ट्रिगर कर देता है। इसलिए दोनों को सही तरीके से पहचानना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप सीने में तेज दर्द, सांस लेना बेहद मुश्किल, इनहेलर का कोई फायदा नहीं, होंठ नीले पड़ने लगें, दिल की धड़कन लगातार तेज हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये लक्षण हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक या पैनिक अटैक तीनों में दिख सकते हैं। इसलिए सही डायग्नोसिस बेहद जरूरी है।

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

