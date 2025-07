Avoid Curd and Saag in Sawan : सावन में कढ़ी-साग खाना पड़ सकता है भारी, आयुर्वेद के चौंकाने वाले खुलासे

Avoid Curd and Saag in Sawan : हिंदू धर्म में सावन का महीना यानी श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दौरान जहां भक्त पूजा-पाठ और व्रत में लीन रहते हैं, वहीं खान-पान को लेकर भी कई नियम माने जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में कढ़ी और साग (Avoid Curd and Saag in Sawan) जैसी कुछ चीजें न खाने के पीछे गहरे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण छिपे हैं? आइए, जानते हैं क्या कहता है हमारा प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान।