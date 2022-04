Health Tips: गर्मियों में भूलकर भी न करें ये 5 गर्म चीजों का सेवन, नही तो हो सकती है पेट से जुड़ी समस्या

Health Tips: गर्मियों के मौसम में खास करके खाने-पीने में सावधानी रखना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि खाने-पीने का सीधा असर हमारे सेहत पर पड़ता है। इसलिए गर्मियों में गर्म तासीर वाले और मसालेदार वाले चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। जितना हो सके खाना कम और पीना ज्‍यादा पीना चाहिए।

Health Tips: गर्मियों के मौसम में सेहत का खासतौर पर ध्यान रखने की जरुरत होती है। क्योंकि गर्मियों के मौसम की वजह से अक्सर गैस, डिहाइड्रेशन, पेट खराब होना और पैर-हाथ में जलन की ये समस्याएं होती रहती है। इन समस्याओं से बचें रहने के लिए आप गर्मियों में नुकसान पहुंचने वाले गर्म चीजों का सेवन करने से बचें। जितना हो सके उतना तेल मसालों वाले चीजों का सेवन करने से बचें। ज्यादा गर्म चीजों के सेवन करने से स्किन की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए

Avoid these foods in summer for good health