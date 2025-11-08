महिलाएं ध्यान दें! पीठ दर्द सिर्फ थकान नहीं, यह हो सकता है Breast Cancer का पहला संकेत

ट्रांसलेशनल ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं को मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनमें करीब 6% ने सबसे पहले हड्डियों में दर्द महसूस किया, खासकर रीढ़ की हड्डी या निचले पीठ में, इससे पहले कि ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर पता चलता। जब कैंसर की कोशिकाएं हड्डियों तक फैलती हैं, तो यह हड्डियों को कमजोर कर देती हैं और आसपास की नसों पर दबाव डालती हैं। इस वजह से पीठ में गहरा, लगातार दर्द शुरू होता है, जो आराम या दवा लेने पर भी कम नहीं होता।