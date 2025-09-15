Bad Habits That Damage Brain: दिमाग को दीमक की तरह खा रही हैं रोजमर्रा की ये आदतें

Bad Habits That Damage Brain: हम चाहते हैं कि हमारा शरीर फिट और हेल्दी रहे। इसके लिए हम कई तरह की डाइट भी फॉलो करते हैं, ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, उतना ही दिमाग का भी ख्याल रखना जरूरी है?क्योंकि हमारी याददाश्त और दिमाग की शक्ति भी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल और छोटी-छोटी आदतों से प्रभावित होती है। हम अनजाने में कुछ ऐसी बातें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, जो दिमाग पर नकारात्मक असर डालती हैं।साइंटिफिक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि कुछ आदतें हमारे ब्रेन की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं और याद रखने की शक्ति को धीरे-धीरे कम कर देती हैं।आइए जानते हैं वो 5 आम आदतें, जो आपकी मेमोरी और दिमाग पर दीमक की तरह असर डाल रही हैं।