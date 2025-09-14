Brain Tumour Symptoms: सिर दर्द नहीं, खतरे की घंटी है! ब्रेन ट्यूमर के ये 7 लक्षण पहचानें

Brain Tumour Symptoms: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और खानपान के तरीके को अगर देखा जाए, तो लोगों में ऐसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है जो जानलेवा हो सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर एक पुरानी लेकिन गंभीर बीमारी है, जो अब कई लोगों में देखने को मिल रही है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसकी पहचान अक्सर देर से होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण माइग्रेन, स्ट्रेस या थकान जैसी सामान्य समस्याओं से मिलते-जुलते हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों को तो ब्रेन ट्यूमर होने का पता भी नहीं चलता और जब चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आइए जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के 7 ऐसे लक्षण जिन्हें अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है।