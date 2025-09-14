Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Brain Tumour Symptoms: सिर दर्द नहीं, खतरे की घंटी है! ब्रेन ट्यूमर के ये 7 लक्षण पहचानें

Brain Tumour Symptoms: ब्रेन ट्यूमर एक पुरानी लेकिन गंभीर बीमारी है, जो अब कई लोगों में देखने को मिल रही है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसकी पहचान अक्सर देर से होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण माइग्रेन, स्ट्रेस या थकान जैसी सामान्य समस्याओं से मिलते-जुलते हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

MEGHA ROY

Sep 14, 2025

Warning signs of brain tumou|फोटो सोर्स – Freepik

Brain Tumour Symptoms: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और खानपान के तरीके को अगर देखा जाए, तो लोगों में ऐसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है जो जानलेवा हो सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर एक पुरानी लेकिन गंभीर बीमारी है, जो अब कई लोगों में देखने को मिल रही है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसकी पहचान अक्सर देर से होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण माइग्रेन, स्ट्रेस या थकान जैसी सामान्य समस्याओं से मिलते-जुलते हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों को तो ब्रेन ट्यूमर होने का पता भी नहीं चलता और जब चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आइए जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के 7 ऐसे लक्षण जिन्हें अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है।

मितली और उल्टी

अगर बिना किसी पेट की समस्या के बार-बार उल्टी या मितली महसूस हो रही है, तो यह हाइड्रोसेफेलस (दिमाग में तरल पदार्थ बढ़ने) और ट्यूमर का लक्षण हो सकता है।

व्यवहार और मूड में अचानक बदलाव

अचानक चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन या पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव इस बात का इशारा हो सकता है कि दिमाग के वो हिस्से प्रभावित हो रहे हैं, जो मूड और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं।

बोलने या याददाश्त में समस्या

बात करते समय शब्द याद न आना, दूसरों की बात समझने में परेशानी या भूलने की आदत बढ़ जाना, ब्रेन फंक्शन में गड़बड़ी का संकेत है।

संतुलन और कॉर्डिनेशन में बदलाव

अगर बिना वजह चक्कर आने लगें, बार-बार गिरने लगे या शरीर का संतुलन बिगड़ जाए, तो यह मस्तिष्क के सेरिबेलम हिस्से में ट्यूमर का संकेत हो सकता है, जो मूवमेंट कंट्रोल करता है।

लगातार थकान और सुस्ती

कभी-कभी ट्यूमर शरीर को इतना प्रभावित करता है कि बिना मेहनत किए भी थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होने लगती है।

नजर और सुनने में बदलाव

अगर धुंधला दिखना, डबल विजन, सुनाई कम देना या कानों में लगातार आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो यह भी ब्रेन ट्यूमर का चेतावनी संकेत हो सकता है।

दौरे (Seizures)

जिन लोगों को पहले कभी दौरे नहीं आए और अचानक से दौरे शुरू हो जाएं, उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह अक्सर मस्तिष्क में असामान्य सेल ग्रोथ का नतीजा होता है।

