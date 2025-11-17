Bad Morning Breath: क्या आपकी सुबह की बदबू सामान्य है या Infection का संकेत? पहचानें फर्क और बचाव के तरीके

Bad Morning Breath:सुबह उठते ही मुंह से बदबू आना बहुत आम बात है, और अक्सर लोग इसे साधारण “मॉर्निंग ब्रीथ” समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या यह हर बार सामान्य होती है?असल में, ज्यादातर लोगों में सुबह की दुर्गंध सिर्फ रातभर लार कम बनने और मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने के कारण होती है। यह बदबू अस्थायी होती है और ब्रश, कुल्ला या पानी पीते ही जल्दी कम हो जाती है। लेकिन कई बार यही मॉर्निंग ब्रीथ किसी Infection, मसूड़ों की बीमारी या खराब ओरल हाइजीन का संकेत भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप सामान्य और असामान्य मॉर्निंग ब्रीथ के बीच फर्क पहचानें।