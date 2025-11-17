Bad Morning Breath: क्या आपकी सुबह की बदबू सामान्य है या Infection का संकेत? पहचानें फर्क और बचाव के तरीके

Why mouth smells in morning|फोटो सोर्स –Freepik
Bad Morning Breath:सुबह उठते ही मुंह से बदबू आना बहुत आम बात है, और अक्सर लोग इसे साधारण “मॉर्निंग ब्रीथ” समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या यह हर बार सामान्य होती है?असल में, ज्यादातर लोगों में सुबह की दुर्गंध सिर्फ रातभर लार कम बनने और मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने के कारण होती है। यह बदबू अस्थायी होती है और ब्रश, कुल्ला या पानी पीते ही जल्दी कम हो जाती है। लेकिन कई बार यही मॉर्निंग ब्रीथ किसी Infection, मसूड़ों की बीमारी या खराब ओरल हाइजीन का संकेत भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप सामान्य और असामान्य मॉर्निंग ब्रीथ के बीच फर्क पहचानें।
हमारे मुंह में प्राकृतिक रूप से कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। दिन में लार इन बैक्टीरिया को नियंत्रण में रखती है और मुंह को साफ रखने में मदद करती है। रात में जब सोते समय लार कम बनने लगती है, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और खाने के कण टूटकर ऐसे सल्फर कंपाउंड्स बनाते हैं, जो बदबू पैदा करते हैं। यही कारण है कि जागते ही मुंह से गंध महसूस होती है।
रात में लार की कमी और बैक्टीरिया की बढ़ोतरी के कारण बनने वाली बदबू आमतौर पर कुछ देर ही रहती है। सुबह ब्रश करना, माउथवॉश से कुल्ला करना या पानी पीना इसे आसानी से कम कर देता है। अच्छी ओरल हाइजीन जैसे रात में ब्रश करना, जीभ साफ करना और पर्याप्त पानी पीना इस समस्या को काफी हद तक रोक सकता है।
अगर बदबू लगातार बनी रहे और सामान्य से ज्यादा तीखी हो, तो यह सिर्फ बैक्टीरिया की सामान्य गतिविधि नहीं बल्कि किसी संक्रमण की ओर इशारा हो सकती है। शोधों में पाया गया है कि मसूड़ों की बीमारी यानी पीरियोडोंटल डिजीज वाले लोगों में VSCs का स्तर कई गुना अधिक होता है।
अगर बदबू लगातार बनी रहे, मसूड़ों में दर्द या सूजन हो, मुंह के अंदर सफेद/लाल दाग दिखें, बार–बार छाले हों या मुंह सूखा रहता हो तो देर न करें। यह दांतों के कीड़े, मसूड़ों की बीमारी या अन्य संक्रमण का संकेत हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल