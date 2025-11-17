Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bad Morning Breath: क्या आपकी सुबह की बदबू सामान्य है या Infection का संकेत? पहचानें फर्क और बचाव के तरीके

Bad Morning Breath:सुबह उठते ही मुंह से बदबू आना बहुत आम बात है, और अक्सर लोग इसे साधारण “मॉर्निंग ब्रीथ” समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या यह हर बार सामान्य होती है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 17, 2025

Gum infection bad breath, Morning breath remedies,

Why mouth smells in morning|फोटो सोर्स –Freepik

Bad Morning Breath:सुबह उठते ही मुंह से बदबू आना बहुत आम बात है, और अक्सर लोग इसे साधारण “मॉर्निंग ब्रीथ” समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या यह हर बार सामान्य होती है?असल में, ज्यादातर लोगों में सुबह की दुर्गंध सिर्फ रातभर लार कम बनने और मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने के कारण होती है। यह बदबू अस्थायी होती है और ब्रश, कुल्ला या पानी पीते ही जल्दी कम हो जाती है। लेकिन कई बार यही मॉर्निंग ब्रीथ किसी Infection, मसूड़ों की बीमारी या खराब ओरल हाइजीन का संकेत भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप सामान्य और असामान्य मॉर्निंग ब्रीथ के बीच फर्क पहचानें।

क्यों आती है सुबह की बदबू?

हमारे मुंह में प्राकृतिक रूप से कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। दिन में लार इन बैक्टीरिया को नियंत्रण में रखती है और मुंह को साफ रखने में मदद करती है। रात में जब सोते समय लार कम बनने लगती है, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और खाने के कण टूटकर ऐसे सल्फर कंपाउंड्स बनाते हैं, जो बदबू पैदा करते हैं। यही कारण है कि जागते ही मुंह से गंध महसूस होती है।

सामान्य मॉर्निंग ब्रीथ कैसी होती है?

रात में लार की कमी और बैक्टीरिया की बढ़ोतरी के कारण बनने वाली बदबू आमतौर पर कुछ देर ही रहती है। सुबह ब्रश करना, माउथवॉश से कुल्ला करना या पानी पीना इसे आसानी से कम कर देता है। अच्छी ओरल हाइजीन जैसे रात में ब्रश करना, जीभ साफ करना और पर्याप्त पानी पीना इस समस्या को काफी हद तक रोक सकता है।

कब मॉर्निंग ब्रीथ Infection का संकेत बनती है


अगर बदबू लगातार बनी रहे और सामान्य से ज्यादा तीखी हो, तो यह सिर्फ बैक्टीरिया की सामान्य गतिविधि नहीं बल्कि किसी संक्रमण की ओर इशारा हो सकती है। शोधों में पाया गया है कि मसूड़ों की बीमारी यानी पीरियोडोंटल डिजीज वाले लोगों में VSCs का स्तर कई गुना अधिक होता है।

संक्रमण के संकेत

  • मसूड़ों का लाल होना, सूजन या ब्रश करने पर खून आना।
  • जीभ या मुंह में सफेद परत, छाले या घाव बने रहना।
  • दांतों में दर्द, संवेदनशीलता या पस भरना दांत के इन्फेक्शन या एब्सेस का संकेत।
  • बार–बार साइनस समस्या, गले के संक्रमण या अनियंत्रित डायबिटीज़ का असर भी सांस की बदबू में दिख सकता है।

60 सेकंड की मॉर्निंग ब्रीथ कंट्रोल रूटीन

  • 20 सेकंड — टंग स्क्रैपिंग: जीभ पर जमा बैक्टीरिया बदबू का सबसे बड़ा कारण होते हैं। हल्के हाथों से पीछे से आगे की ओर स्क्रैप करें।
  • 20 सेकंड — फ्लॉसिंग: दांतों के बीच फंसे कणों को हटाकर बैक्टीरिया की वृद्धि कम करती है।
  • 20 सेकंड — रिंसिंग/हाइड्रेशन: पानी या हल्के, अल्कोहल-फ्री माउथवॉश से कुल्ला करें। इससे लार बढ़ती है और मुंह साफ रहता है।

कब लें डॉक्टर की सलाह?

अगर बदबू लगातार बनी रहे, मसूड़ों में दर्द या सूजन हो, मुंह के अंदर सफेद/लाल दाग दिखें, बार–बार छाले हों या मुंह सूखा रहता हो तो देर न करें। यह दांतों के कीड़े, मसूड़ों की बीमारी या अन्य संक्रमण का संकेत हो सकता है।

स्वस्थ सांस के लिए जरूरी आदतें

  • रोज दो बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश।
  • रोजाना जीभ की सफाई करें।
  • पानी भरपूर पिएं।
  • धूम्रपान और ज्यादा शराब से दूरी।
  • मीठे स्नैक्स कम करें।
  • साल में दो बार दंत चिकित्सक से जांच।

ये भी पढ़ें

Wisdom Teeth Pain : अक्ल दाढ़ का दर्द, सूजन और इन्फेक्शन से कैसे पाएं छुटकारा, जानें इलाज के तरीके
स्वास्थ्य
Wisdom Teeth Pain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / Health / Bad Morning Breath: क्या आपकी सुबह की बदबू सामान्य है या Infection का संकेत? पहचानें फर्क और बचाव के तरीके

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

hair ageing signs, grey hair expert advice, grey hair care tips,
स्वास्थ्य

Healthy Lifestyle Tips: आज की भागदौड़ में फिट रहना मुश्किल? अपनाएं ये 5 आसान हेल्थ हैबिट्स

Healthy Living Tips, Daily Wellness Habits, Quick Health Tips,
लाइफस्टाइल

Warning Signs on Tongue: हेल्थ अलर्ट! आपकी जीभ बता रही है आपका अंदरूनी स्वास्थ्य, ध्यान दें इन संकेतों पर

tongue warning signs, tongue health signs, what your tongue says about your health,
स्वास्थ्य

National Epilepsy Day: 44% लोग जानते भी नहीं, लेकिन मिर्गी silently रहती है उनके शरीर में, जानें लक्षण और सुरक्षा

मिर्गी क्या है, Epilepsy treatment, Epilepsy prevention,
स्वास्थ्य

अंडर 50 की महिलाएं ध्यान दें! बिस्कुट, चिप्स… जैसी चीजों को इतनी बार खाने से Colorectal Cancer का खतरा!

colorectal cancer in women, ultra processed foods, ultra processed foods name, ultra processed foods ke nuksan,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.