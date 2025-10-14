Wisdom Teeth Pain : अक्ल दाढ़ का दर्द, सूजन और इन्फेक्शन से कैसे पाएं छुटकारा, जानें इलाज के तरीके

Wisdom Teeth Pain : अक्ल दाढ़, जिसे हम विस्डम टूथ कहते हैं, हमारे मुंह में निकलने वाली सबसे आखिरी दाढ़ होती है। आमतौर पर यह दाढ़ 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलती है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति समझदार (अक्लमंद) माना जाता है, इसीलिए इसे अक्ल दाढ़ कहा जाता है। हालांकि, इसका आपकी बुद्धिमत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है। कुछ लोगों में यह 25 की उम्र के बाद भी निकल सकती है।