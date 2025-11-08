Hand Foot and Mouth Disease: हाथ, पैर और मुंह पर हो रहे दाने? 5 साल से छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा है ये इंफेक्शन, जानिए कैसे बचें!

यह एक वायरल बीमारी है जो एंटरोवायरस (Enterovirus) नामक वायरस परिवार से आती है। नाम से ही समझ आता है कि इसका असर हाथ, पैर और मुंह पर ज्यादा होता है, लेकिन कई बार यह जेनिटल एरिया और हिप्स (नितंबों) में भी दिखाई देती है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैलने वाली (super contagious) होती है। यह खांसी या छींक से निकले छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स के जरिए हवा में फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के छालों के पानी या छुई हुई चीजों से भी फैल सकती है और अगर कोई बच्चे का डायपर बदलते वक्त सावधानी नहीं रखता, तो उससे भी वायरस फैल सकता है।