Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Hand Foot and Mouth Disease: हाथ, पैर और मुंह पर हो रहे दाने? 5 साल से छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा है ये इंफेक्शन, जानिए कैसे बचें!

Hand Foot and Mouth Disease: ठंड या फॉल सीजन में तेजी से फैल रही हैंड, फुट और माउथ डिजीज बच्चों से लेकर बड़ों तक को संक्रमित कर रही है। जानें इसके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के उपाय डॉक्टरों की सलाह के साथ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 08, 2025

Hand Foot and Mouth Disease

Hand Foot and Mouth Disease (Photo- Carey Hart/Instagram)

Hand Foot and Mouth Disease: जैसे ही ठंड या फॉल सीजन शुरू होता है, मौसम के साथ कई बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को इस मौसम में वायरल इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। इस बार अमेरिका के कई राज्यों जैसे मैरीलैंड, वर्जीनिया, टेनेसी और विस्कॉन्सिन में एक बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका नाम है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज (HFMD)।

क्या है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज ?

यह एक वायरल बीमारी है जो एंटरोवायरस (Enterovirus) नामक वायरस परिवार से आती है। नाम से ही समझ आता है कि इसका असर हाथ, पैर और मुंह पर ज्यादा होता है, लेकिन कई बार यह जेनिटल एरिया और हिप्स (नितंबों) में भी दिखाई देती है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैलने वाली (super contagious) होती है। यह खांसी या छींक से निकले छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स के जरिए हवा में फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के छालों के पानी या छुई हुई चीजों से भी फैल सकती है और अगर कोई बच्चे का डायपर बदलते वक्त सावधानी नहीं रखता, तो उससे भी वायरस फैल सकता है।

इसके लक्षण क्या हैं?

इसका शुरुआत में लक्षण सर्दी-जुकाम जैसे लगते हैं। हल्का बुखार, नाक बहना और भूख कम लगना। थोड़ी देर बाद मुंह, हाथों, पैरों, घुटनों और कभी-कभी हाथों की उंगलियों पर छोटे-छोटे दाने या छाले दिखने लगते हैं। बच्चों में ये छाले अक्सर जीभ या गले के अंदर भी हो जाते हैं, जिससे खाना-पीना मुश्किल हो सकता है। जब दाने सूखने लगते हैं तो हाथ-पैर की त्वचा उतरना (peeling skin) भी देखा जा सकता है।

इलाज क्या है?

यह वायरल इंफेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाइयां इस पर असर नहीं करतीं। डॉक्टरों के मुताबिक, इसका कोई खास इलाज नहीं होता, बस लक्षणों को कंट्रोल किया जाता है। अगर बच्चा बीमार है, तो उसे बाकी लोगों से अलग रखें (isolation जरूरी है)। ज्यादा पानी और पौष्टिक खाना दें ताकि शरीर कमजोर न हो। ज्यादातर मामलों में यह बीमारी एक हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर लक्षण ज्यादा हों तो 10–14 दिन तक भी लग सकते हैं।

कैसे करें बचाव?

हाथ बार-बार धोएं, खासकर बच्चों के डायपर बदलने या सार्वजनिक जगह छूने के बाद। सतहों और खिलौनों को डिसइंफेक्ट करते रहें। अगर बाहर जा रहे हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखें और जरूरत पड़े तो मास्क पहनें। यह बीमारी बच्चों में ज्यादा होती है, लेकिन बड़ों को भी हो सकती है। इसलिए साफ-सफाई और दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है।

ये भी पढ़ें

बच्चों में निमोनिया का खतरा, कफ सिरप के बजाय घरेलू नुस्खे अपनाएं
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Nov 2025 10:51 am

Hindi News / Health / Hand Foot and Mouth Disease: हाथ, पैर और मुंह पर हो रहे दाने? 5 साल से छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा है ये इंफेक्शन, जानिए कैसे बचें!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

ब्रश नहीं किया तो बढ़ सकता है Heart Attack और Stroke का खतरा! रिसर्च में खुलासा

Oral Health and Stroke
स्वास्थ्य

Cancer Treatment FAQs : कैंसर से जुड़े 11 आम सवाल जिनका जवाब हर मरीज को जानना चाहिए

11 Most Common Cancer Question
स्वास्थ्य

700,000 से ज्यादा भारतीय महिलाओं को हुआ ये Cancer, WHO का खुलासा! जानिए क्यों बढ़ रहा है यह खतरा

Lung Cancer in Women
स्वास्थ्य

क्या दूध पीने से बढ़ रहा है Heart Attack का खतरा? दिल की नसें ब्लॉक होने वाले दावे पर नई रिसर्च का खुलासा

Milk Heart Health
स्वास्थ्य

20 साल के मरीज की बिना चीरा लगाए ही निकाल दी गांठ, डॉक्टर्स बोले ‘राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार हुई इस तकनीक से सर्जरी’

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.