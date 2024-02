Belly Fat : पेट की चर्बी पुरुषों में अल्जाइमर के खतरे को बढ़ा सकती है

Belly Fat : रटगर्स हेल्थ के शोधकर्ताओं के अनुसार, पेट की चर्बी का दिमाग की सेहत और सोचने-समझने की क्षमता पर असर महिलाओं की तुलना में उन अधेड़ उम्र के पुरुषों में ज्यादा पड़ता है, जिनमें अल्जाइमर रोग का खतरा ज्यादा होता है।

Belly Fat Linked to Lower Brainpower in Men at Risk of AlzheimerS