Benefits of Oversleeping: नींद सिर्फ आलस नहीं, ये है बॉडी का हीलिंग प्रोसेस! जानिए ज्यादा नींद लेने के फायदे

ज्यादा नींद लेना जितना फायदेमंद हो सकता है, उतना ही नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोजाना 9-10 घंटे से ज्यादा सोना शरीर में सुस्ती, सिरदर्द और थकान पैदा कर सकता है। लंबे समय तक ज्यादा नींद लेने से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार यह डिप्रेशन, थायरॉइड या स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। इसलिए संतुलित नींद लेना ही सही माना जाता है। यानी न बहुत कम और न ही बहुत ज्यादा, बल्कि रोजाना 7-8 घंटे की नींद सबसे हेल्दी मानी जाती है।