Basi Roti Ke Fayde : रात की बासी रोटी खानी चाहिए या नहीं?

डायबिटीज आज एक आम समस्या बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी इसमें आपकी मदद कर सकती है? रात भर रखी रहने के बाद रोटी में एक हल्की प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे फर्मेंटेशन (fermentation) कहते हैं। इस प्रक्रिया से रोटी में एक खास तरह का रेसिस्टेंट स्टार्च (resistant starch) बनता है। यह स्टार्च पेट में धीरे-धीरे पचता है, जिससे खून में शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए सुबह बासी रोटी को फीके दूध के साथ खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई है।