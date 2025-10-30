Patrika LogoSwitch to English

Black Spotted Onion: क्या आप भी खाते हैं काले धब्बे वाली प्याज? डॉक्टर ने बताया कैसे हो सकता है ये सेहत के लिए जहर

Black Spotted Onion: क्या आप भी काले धब्बे या काली रेखाओं वाली प्याज काटते हैं? विशेषज्ञ डॉ. संतोष जैकब बताते हैं कि ऐसी प्याज में फफूंदी और जहरीले टॉक्सिन हो सकते हैं, जो लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानें इसे पहचानने और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

image

pooja geete

Oct 30, 2025

Black Spotted Onion

Black Spotted Onion (photo- gemini ai)

Black Spotted Onion: हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसका हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है। कई बार जल्दी-जल्दी में घर में रखी प्याज को बिना देखे काट लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि काले धब्बे वाली प्याज आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। दरअसल, ऐसी प्याज में सड़न, बैक्टीरिया या मोल्ड हो सकते हैं, जो आपको गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। इसलिए, अपनी सेहत को सुरक्षित रखने के लिए हर छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी है।

प्याज पर काले धब्बे क्यों लग जाते हैं

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. संतोष जैकब के अनुसार, प्याज की बाहरी परत पर दिखने वाली काली लाइनें या धब्बे कभी-कभी सिर्फ मिट्टी के निशान हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये फंगल इंफेक्शन (Aspergillus niger) का संकेत भी होते हैं। यह फफूंदी प्याज की सतह पर नमी या गर्मी की वजह से पनपती है, और धीरे-धीरे अंदर तक फैल जाती है।

क्या काले धब्बे वाले प्याज खाना सुरक्षित हैं?

डॉ. जैकब बताते हैं कि अगर प्याज की बाहरी परत पर ये काले निशान दिखें, तो पहले उसकी ऊपरी परत छीलकर देखें। अगर अंदर का हिस्सा सफेद और ताजा है, तो प्याज सुरक्षित है। लेकिन अगर उसमें बदबू है, या अंदर का हिस्सा गीला और सड़ा हुआ है, तो उसे तुरंत फेंक दें।

क्या ऐसी प्याज खाना सुरक्षित है?

विशेषज्ञों के मुताबिक, हल्की मात्रा में ऐसी प्याज खाना तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर यह फफूंदी अंदर तक पहुंच चुकी है, तो इसमें माइकोटॉक्सिन नामक जहरीला तत्व बन सकता है। यह टॉक्सिन पकाने से भी नष्ट नहीं होता और लिवर व किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉ. संतोष जैकब चेतावनी देते हैं कि बुजुर्ग, बीमार या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वे अगर ऐसी प्याज खा लें तो उन्हें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सांस की तकलीफ या संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सेहत के लिए कितना खतरनाक

फफूंदी लगी प्याज दिखने में मामूली खराब लग सकती है, लेकिन इसमें पनपने वाला फंगस धीरे-धीरे जहरीले तत्व छोड़ता है। लंबे समय तक ऐसी प्याज खाने से शरीर में टॉक्सिन जमा हो सकते हैं, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां, लिवर इंफेक्शन और एलर्जी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

क्या करें अगर प्याज पर काले धब्बे दिखें

प्याज की बाहरी परत पर हल्के धब्बे दिखने पर उसे छीलकर अच्छे से धो लें। अगर प्याज अंदर से मुलायम, बदबूदार या काली दिखे, तो उसे कभी इस्तेमाल न करें। प्याज हमेशा सूखी और हवादार जगह पर रखें ताकि उसमें नमी न बने।

Updated on:

30 Oct 2025 02:43 pm

Published on:

30 Oct 2025 02:35 pm

