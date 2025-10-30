Black Spotted Onion: क्या आप भी खाते हैं काले धब्बे वाली प्याज? डॉक्टर ने बताया कैसे हो सकता है ये सेहत के लिए जहर

Black Spotted Onion: हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसका हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है। कई बार जल्दी-जल्दी में घर में रखी प्याज को बिना देखे काट लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि काले धब्बे वाली प्याज आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। दरअसल, ऐसी प्याज में सड़न, बैक्टीरिया या मोल्ड हो सकते हैं, जो आपको गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। इसलिए, अपनी सेहत को सुरक्षित रखने के लिए हर छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी है।