Liver Problem : संकेत जो बताते हैं कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है, ऐसे करें पहचान

अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फूड, स्मोकिंग और एल्कोहल के आदि लोगों में लिवर (signs of liver damage) की खराबी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। लिवर खराब (signs and symptoms of liver damage) होने के यहां आपको ऐसे 7 संकेतों के बारे में बता रहे हैं, जिसे यदि समय रहते पहचान लिया जाए तो इसे डैमेज होने से बचा सकते हैं।

लिवर बॉडी का वो अंग है जो अगर डैमेज हो जाए तो जान जा सकती है। खून और शरीर से हानिकारक और विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने का काम लिवर ही करता है। साथ ही एंजाइम और पित्त का निर्माण करना करने और खाना पचाने का काम भी इसी का होता है। लेकिन बिगड़ी लाइफस्टाइल लिवर पर नकारात्मक असर डालती है। तो चलिए जानें कि कैसे पहचानें कि लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है।

signs and symptoms of liver damage- पहचाने लिवर खराब होने के संकेत और लक्षण लिवर के पास दर्द - Pain Near Liver

लिवर में जब कोई समस्या होने लगती है, तो सबसे पहला संकेत पेट के आसपास के हिस्सों में दर्द रहने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपके लिवर में गंदगी जमा हो गई है। यह दर्द कभी हल्का तो कभी तेज भी हो सकता है। लिवर शरीर से गंदगी और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। जब लिवर में ही कोई समस्या हो जाएगी, तो शरीर में मौजूद सभी टॉक्सिन शरीर में ही रह जाएंगे।

आंखों का पीला होना- Eyes Become Yellow

लिवर खराब होने के लक्षणों में आंखों, त्वचा और नाखूनों का पीला हो जाना भी शामिल है। इतना ही नहीं,कई बार पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है। ऐसा तब होता है जब बाइल जूस अधिक बनने लगता है।

उल्टी महसूस होना- Feeling Vomiting

यदि आपको कुछ दिनों से बार-बार मितली या उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है, तो ये संकेत भी लिवर डिजीज होने की तरफ इशारा करते हैं। उल्‍टी के साथ खून के थक्‍के आएं, तो नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें।

पेट के नीचे वाले हिस्‍से में सूजन - Lower abdomen swelling

पेट के निचले हिस्‍से में सूजन होना भी लिवर की समस्या होने के संकेत हैं। यह सूजन लिवर के लगातार काम बढ़ जाने की वजह से होता है। बिना देर किए डॉक्‍टर के पास जाएं।

अनिंद्रा की समस्या- Sleeping Disorder

लिवर में कोई भी खराबी होने से कई बार नींद नहीं आती है। आपको दिन भर थकान महसूस होने के साथ ही सुस्ती भी छाई रहती है। बार-बार बुखार होना - Frequent Fever

कुछ दिनों से आपको बुखार आ-जा रहा है, मुंह का स्‍वाद बिगड़ गया है और मुंह से बदबू भी आने लगी है, तो लिवर में कोई ना कोई समस्या हो रहा है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

