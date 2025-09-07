Patrika LogoSwitch to English

Blood Pressure Check Tip: गलत समय पर तो नहीं चेक कर रहे BP, डॉक्टर से जानिए कब बीपी चेक करना होता है सही

Blood Pressure Check Tip: घर पर बीपी मापना आसान है, लेकिन सही समय और सही तरीका ही असली नतीजा देते हैं। सुबह और शाम कब, कैसे मापें, जानिए डॉक्टर की टिप्स।

भारत

Dimple Yadav

Sep 07, 2025

Blood Pressure Check Tip
Blood Pressure Check Tip (PHOTO- FREEPIK)

Blood Pressure Check Tip: ब्लड प्रेशर यानी बीपी आपके दिल की सेहत का एक बड़ा संकेत है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और कई दूसरी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए घर पर बीपी चेक करना फायदेमंद है, लेकिन इसका सही समय और तरीका जानना बहुत जरूरी है।

हमारा ब्लड प्रेशर दिनभर बदलता रहता है। सोते समय यह सबसे कम होता है, दिन में बढ़ जाता है और शाम के समय सबसे ज्यादा होता है। अगर आप किसी भी समय अचानक बीपी चेक कर लेंगे, तो सही नतीजा नहीं मिलेगा और इससे गलत समझ बन सकती है। तो आइए जानते हैं सीनियर इमरजेंसी फिजिशियन डॉ. हिमांशु गुप्ता से बीपी चेक करने का सही समय।

सबसे अच्छा समय कब है?

बल्ड प्रेशर मापने का सबसे सही तरीका सुबह नाश्ते और दवा लेने से पहले, सोकर उठने के 30 मिनट बाद बीपी चेक करें।
पंखे के नीचे या शांत जगह पर बैठें। मील खाने या दवा लेने से पहले ही नापें, क्योंकि दवा नतीजे बदल सकती है। मूत्राशय खाली करके और पांच मिनट शांत बैठकर मापें। साथ ही शाम को सोने से पहले दिनभर की गतिविधियों और तनाव के बाद बीपी देखना जरूरी है। ध्यान रखें कि मापने से पहले आपने खाना, व्यायाम या किसी तनावपूर्ण काम से दूरी बनाई हो। पांच मिनट आराम करें और फिर मापें।

ब्लड प्रेशर मापने का सही तरीका

यह मापने का सही तरीका खाना, धूम्रपान या व्यायाम के 30 मिनट बाद ही करें। मूत्राशय खाली करें और पांच मिनट आराम करें। कुर्सी पर बैठें, पीठ को सहारा दें। पैर जमीन पर पूरी तरह रखें, टांगें क्रॉस न करें। हाथ को हार्ट लेवल पर रखें। सही साइज का कफ चुनें। यह कमर के 80% तक कवर होना चाहिए।

मापने की तकनीक

कफ को कोहनी के ऊपर 2 सेंटीमीटर रखकर बांधें। पूरी तरह शांत रहें, हिलें-डुलें या बात न करें। दो-तीन बार मापें, बीच में 1 मिनट का अंतर रखें। पहला नतीजा अगर बाकी से बहुत अलग हो, तो उसे छोड़ दें और बाकी का औसत निकालें।

07 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / Health / Blood Pressure Check Tip: गलत समय पर तो नहीं चेक कर रहे BP, डॉक्टर से जानिए कब बीपी चेक करना होता है सही

