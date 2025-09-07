Blood Pressure Check Tip: गलत समय पर तो नहीं चेक कर रहे BP, डॉक्टर से जानिए कब बीपी चेक करना होता है सही

बल्ड प्रेशर मापने का सबसे सही तरीका सुबह नाश्ते और दवा लेने से पहले, सोकर उठने के 30 मिनट बाद बीपी चेक करें।

पंखे के नीचे या शांत जगह पर बैठें। मील खाने या दवा लेने से पहले ही नापें, क्योंकि दवा नतीजे बदल सकती है। मूत्राशय खाली करके और पांच मिनट शांत बैठकर मापें। साथ ही शाम को सोने से पहले दिनभर की गतिविधियों और तनाव के बाद बीपी देखना जरूरी है। ध्यान रखें कि मापने से पहले आपने खाना, व्यायाम या किसी तनावपूर्ण काम से दूरी बनाई हो। पांच मिनट आराम करें और फिर मापें।