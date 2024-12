Blood Type Increase Stroke Risk : इस ब्लड ग्रुप वालों को स्ट्रोक का जोखिम अधिक, जानें कौन है ज्यादा खतरे में

ब्लड ग्रुप और उसकी पहचान | Blood Type Increase Stroke Risk मानव ब्लड को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत चार मुख्य प्रकारों में बांटा गया है: A, B, AB और O।

यह वर्गीकरण लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) में पाए जाने वाले विशेष रासायनिक घटकों के आधार पर किया जाता है।

ब्लड ग्रुप और स्ट्रोक के बीच संबंध | Link between blood type and stroke 2022 में किए गए एक शोध में यह जांच की गई कि Blood type A1 उपसमूह (A1 Subgroup) और शुरुआती स्ट्रोक के बीच क्या संबंध है।



शोध निष्कर्ष शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप A है, उनमें 60 वर्ष की उम्र से पहले स्ट्रोक का जोखिम 16% अधिक था। वहीं, O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में यह जोखिम 12% कम पाया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप A है, उनमें 60 वर्ष की उम्र से पहले स्ट्रोक का जोखिम 16% अधिक था। वहीं, O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में यह जोखिम 12% कम पाया गया।

ब्लड ग्रुप A क्यों बढ़ा सकता है स्ट्रोक का खतरा? | Why can blood type A increase the risk of stroke? विशेषज्ञों का कहना है कि रक्त समूह A के जोखिम का संबंध खून के थक्के (Blood Clot) बनने की प्रक्रिया से हो सकता है। इसमें प्लेटलेट्स, रक्त वाहिकाओं की परत और अन्य प्रोटीन शामिल हैं।

देर से होने वाले स्ट्रोक में जोखिम कम शोध में यह भी सामने आया कि 60 साल की उम्र के बाद होने वाले स्ट्रोक के मामलों में A रक्त समूह का प्रभाव कम हो जाता है।

हालांकि रक्त समूह A वाले लोगों में स्ट्रोक का जोखिम थोड़ा अधिक है, लेकिन यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। संतुलित जीवनशैली, स्वस्थ आहार और समय-समय पर डॉक्टर से परामर्श लेकर इस जोखिम को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।