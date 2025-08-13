Bone Damage Early Signs: क्या आपकी हड्डियां भी हो रही हैं खोखली? जानिए 5 शुरुआती चेतावनी संकेत

अगर किसी खास जगह पर लंबे समय तक दर्द हो रहा है और आराम या दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रहा, तो यह हड्डियों को नुकसान का संकेत हो सकता है। यह दर्द हल्का, सुस्त, चुभने वाला या तेज हो सकता है और अक्सर रात में या हड्डी से जुड़ी किसी गतिविधि के दौरान बढ़ जाता है। हड्डियों में यह दर्द फ्रैक्चर, इंफेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस या कैंसर जैसी बीमारियों की वजह से हो सकता है। खासकर अगर दर्द हफ्तों तक बना रहे, तो इसे हल्के में न लें।