Breastfeeding : डिलीवरी के बाद दूध न उतरने की समस्या: जानें क्या हैं कारण और समाधान

Breastfeeding : डिलीवरी के बाद दूध न उतरने के संभावित कारण Possible reasons for lack of milk after delivery डॉक्टर प्रियंका गुप्ता के अनुसार, दूध न उतरने की समस्या के कई कारण हो सकते हैं:

असंतुलित आहार: गर्भावस्था के दौरान अगर महिलाएं सही आहार नहीं लेती हैं, तो डिलीवरी के बाद दूध (Breastfeeding) की कमी हो सकती है। उचित पोषण के बिना, स्तनपान में दिक्कतें आ सकती हैं।

बेबी टच का महत्व: कई बार बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मां से अलग नर्सरी में रखा जाता है। इस स्थिति में मां का दूध (Breastfeeding) देर से उतरता है। लेकिन जैसे ही बच्चा मां के संपर्क में आता है, दूध की धारा सामान्य हो सकती है।

सर्जरी का प्रभाव: अगर डिलीवरी सर्जरी के माध्यम से हुई है, तो शरीर को ठीक होने में कुछ समय लगता है। इस स्थिति में भी दूध (Breastfeeding) की आपूर्ति में कमी देखी जा सकती है। Breastfeeding Week क्या करें जब मां का दूध न आये? What to do when mother’s milk does not come? संतुलित आहार का सेवन: माताओं को अपने खाने-पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक और संतुलित आहार में शामिल खाद्य पदार्थ, जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल, दालें, और नट्स, दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।

चिकित्सकीय परामर्श: अगर समस्या गंभीर हो, तो चिकित्सक की सलाह पर कुछ दवाइयाँ ली जा सकती हैं। ये दवाइयाँ दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती हैं। यह भी पढ़े – Breastfeeding कम करता है कैंसर का खतरा, स्तनपान के 3 लाभ

बच्चे के पोषण के लिए वैकल्पिक उपाय Alternative ways to nourish your child अगर मां का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं आता, तो बच्चे को उचित और पोषक आहार देने के विकल्प पर विचार करना जरूरी होता है। हालांकि, उपयुक्त विकल्प चुनने से पहले एक योग्य चिकित्सक से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है।

डिलीवरी के बाद दूध न उतरने की समस्या को समझना और इसके कारणों को जानना महत्वपूर्ण है। सही आहार, बच्चे के साथ संपर्क, और चिकित्सकीय सलाह की मदद से इस समस्या को प्रबंधित किया जा सकता है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर यह जानकारी माताओं को सही दिशा में मददगार साबित हो सकती है।