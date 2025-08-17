Calcium Deficiency in Women: जानिए कारण क्यों अधिकतर महिलाएं झेलती हैं कैल्शियम की कमी की समस्या

Calcium Deficiency in Women: कैल्शियम यह सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूती नहीं देता, बल्कि दिल की धड़कनों, नसों के संचालन और मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी जरूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज्यादा पाई जाती है, विशेषकर प्रेग्नेंसी, स्तनपान और मेनोपॉज को महिलाएं अधिक अनुभव करती हैं और उम्र बढ़ने के साथ यह गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। ऐसे में कैल्शियम की कमी होने के लक्षणों को जानना बच्चों के लिए भी जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।