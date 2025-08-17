Patrika LogoSwitch to English

Calcium Deficiency in Women: जानिए कारण क्यों अधिकतर महिलाएं झेलती हैं कैल्शियम की कमी की समस्या

Calcium Deficiency in Women: पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज्यादा पाई जाती है, विशेषकर प्रेग्नेंसी, स्तनपान और मेनोपॉज को महिलाएं अधिक अनुभव करती हैं और उम्र बढ़ने के साथ यह गंभीर समस्या का कारण बन सकती है।

MEGHA ROY

Aug 17, 2025

Calcium deficiency is more common in women than in men

Calcium Deficiency in Women: कैल्शियम यह सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूती नहीं देता, बल्कि दिल की धड़कनों, नसों के संचालन और मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी जरूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज्यादा पाई जाती है, विशेषकर प्रेग्नेंसी, स्तनपान और मेनोपॉज को महिलाएं अधिक अनुभव करती हैं और उम्र बढ़ने के साथ यह गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। ऐसे में कैल्शियम की कमी होने के लक्षणों को जानना बच्चों के लिए भी जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

महिलाओं में कैल्शियम की कमी के प्रमुख कारण

  • हार्मोनल बदलाव: मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। इस कारण हड्डियां तेजी से कमजोर होती हैं और शरीर में कैल्शियम का भंडार घटने लगता है।
  • गर्भावस्था और स्तनपान: इस दौरान मां के शरीर को बच्चे की जरूरतें पूरी करनी होती हैं, जिसके लिए अतिरिक्त कैल्शियम की खपत होती है। अगर डाइट सही न हो, तो कमी जल्दी हो जाती है।
  • गलत खानपान: कई महिलाएं दूध, दही या हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से कतराती हैं। लगातार कैल्शियम-युक्त आहार की अनदेखी हड्डियों की सेहत बिगाड़ देती है।
  • शारीरिक गतिविधि की कमी: बैठा-बैठा लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की कमी से हड्डियों की मजबूती घटती है।
  • कैफीन और जंक फूड का ज्यादा सेवन: ज्यादा चाय, कॉफी और प्रोसेस्ड फूड शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं।

कैल्शियम की कमी के संकेत

  • नाखून पतले और टूटने वाले हो जाना
  • बार-बार हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहना
  • दांत कमजोर होना या जल्दी टूटना
  • हर वक्त थकान और सुस्ती महसूस होना
  • मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन होना

महिलाओं के लिए कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत

सप्लीमेंट्स
डेयरी प्रोडक्ट्स
हरी सब्जियां
सूखे मेवे और बीज
समुद्री भोजन

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

17 Aug 2025 11:31 am

