Cancer In Woman: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में दिख सकते हैं कैंसर के ये लक्षण, भूलकर भी ना करें नजरअंदाज

आपके अंतिम मासिक धर्म के एक वर्ष या उससे अधिक समय बाद होने वाला कोई भी रक्तस्राव असामान्य है और इसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। योनि की परत का सूखापन या पतला होना कभी-कभी स्पॉटिंग का कारण बन सकता है, रक्तस्राव गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय के कैंसर का संकेत भी हो सकता है। अगर किसी महिला को हल्का रक्तस्राव या स्पॉटिंग, गुलाबी या भूरे रंग का स्राव और भारी रक्तस्राव होता है, भले ही यह केवल एक या दो बार ही क्यों न हो, ऐसी स्थिति में तुरंत जांच करवाना जरूरी होता है।