Causes of Heart Attack in Women : महिलाओं को हार्ट अटैक आने के 3 कारण

Causes of Heart Attack in Women : हार्ट अटैक एक गंभीर स्थिति है जिसमें दिल को खून की सप्लाई रुक जाती है. यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को होता है, लेकिन महिलाओं में इसके कारण और लक्षण अलग हो सकते हैं. आइए जानें इसके 3 मुख्य कारण.

भारत•Jun 12, 2025 / 06:00 pm• Manoj Kumar

Causes of Heart Attack in Women : हार्ट अटैक जिसे दिल का दौरा भी कहते हैं एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिसमें दिल की मांसपेशियों को खून की सप्लाई कम या बंद हो जाती है. यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं में इसके कारण और लक्षण कई बार अलग हो सकते हैं. आइए महिलाओं में हार्ट अटैक (Heart Attack in Women) के 3 मुख्य कारणों पर बात करते हैं

