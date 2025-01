हाथ और पैर की उंगलियों में दर्द होना नहीं है सामान्य, हो सकते हैं ये 5 कारण

हाथ और पैर की उंगलियों में दर्द के कारण : Causes of pain in the fingers and toes डायबिटीज के कारण डायबिटीज में शरीर की नसों को नुकसान होने के कारण हाथ-पैर की उंगलियों (pain in the fingers) में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इससे सुन्नता, झुनझुनी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसकी वजह पूरा दिन अस्त-व्यस्त भी रह सकता हैं।

गठिया के कारण जब आपको गठिया की समस्या हो जाती है तब भी हाथ-पैर की उंगलियों में दर्द हो सकता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोअर्थराइटिस के चलते ये दर्द उभर भी सकता है। इससे नसों में ब्लड फ्लो रूकने लग जाता है। जिससे उंगलियों में रेडनेस, दर्द और सूजन हो सकता है।

गैंग्लियन सिस्ट के कारण जब किसी को गैंग्लियन सिस्ट की समस्या हो जाती है तो इसमें गांठें बनने लगती हैं, जिनमें लिक्विड भरे रहते हैं। ऐसे में ये गांठें कलाई और हाथ के जोड़ों पर निकल सकती हैं। इस वजह से दर्द होने लगता है। लेकिन इनको ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है।

कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण जब कार्पल टनल सिंड्रोम को जाता है तो यह मिडियन नर्व को प्रभावित करता है। यह नर्व कलाई में कार्पल टनल से जाती है। टनल में नसें संकुचित या सूज जाने पर हाथ की उंगलियों (pain in the fingers) में दर्द भी हो सकता है। ऐसे में यह दर्द उंगलियों से शुरू होकर हाथों तक भी जा सकता है जब कार्पल टनल सिंड्रोम को जाता है तो यह मिडियन नर्व को प्रभावित करता है। यह नर्व कलाई में कार्पल टनल से जाती है। टनल में नसें संकुचित या सूज जाने पर हाथ की उंगलियों (pain in the fingers) में दर्द भी हो सकता है। ऐसे में यह दर्द उंगलियों से शुरू होकर हाथों तक भी जा सकता है

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।